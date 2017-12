ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (06.12.2017/ac/a/t)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von Analyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) von 12 auf 12,50 Euro.Das TecDAX-Unternehmen habe die US-Rechte und damit wesentliche Teile am Medikament Veregen an Fougera Pharmaceuticals verkauft und treibe so die Fokussierung auf das Kerngeschäft, die Entwicklung von Immuntherapien, voran, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Rechte für Veregen außerhalb der USA würden bei Medigene bleiben. In der Folge des Verkaufs habe Medigene den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2017 angehoben. Potenzielle Meilensteinzahlungen aus der Partnerschaft mit bluebird bio seien darin nicht enthalten. Weininger habe seine EPS-Prognose für 2017 nach oben revidiert. Bis Ende 2017 wolle Medigene mit der ersten klinischen Studie seines eigenen TCR-Kandidaten starten. Weininger werte das Potenzial der Technologie als vielversprechend.Bernhard Weininger, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Medigene-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 12 auf 12,50 Euro angehoben. (Analyse vom 06.12.2017)Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:11,91 EUR -0,92% (06.12.2017, 09:31)Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:11,861 EUR -1,98% (06.12.2017, 09:43)