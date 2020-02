Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Media and Games Invest-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Media and Games Invest-Aktie:

1,175 EUR -4,47% (24.02.2020, 12:03)



Tradegate-Aktienkurs Media and Games Invest-Aktie:

1,185 EUR -7,06% (24.02.2020, 12:23)



ISIN Media and Games Invest-Aktie:

MT0000580101



WKN Media and Games Invest-Aktie:

A1JGT0



Ticker-Symbol Media and Games Invest-Aktie:

M8G



Kurzprofil Media and Games Invest plc:



Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G), MGI, ist eine strategische Investment-Holding, die sich auf eine "buy, integrate, build & improve"-Strategie von schnell wachsenden Unternehmen in den Märkten "Medien" und "Games" konzentriert. Die Portfoliounternehmen der MGI wachsen durch Akquisitionen und durch organisches Wachstum. Neue Technologien werden aktiv genutzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile innerhalb der Portfoliounternehmen zu schaffen. Ein wichtiges Kriterium bei der Ergänzung des Portfolios sind potenzielle Synergien zwischen den Beteiligungen.



Zu den wichtigsten Beteiligungen zählt u. a. die gamigo AG, ein schnell wachsendes Unternehmen im Bereich Gaming und Medien, an dem Media and Games Invest 38% der Anteile und 53% der Stimmrechte hält sowie die Applift GmbH, ein führendes Medienunternehmen, spezialisiert auf Mobile Advertising. Media and Games Invest hat seinen Hauptsitz in Valletta (Malta), verfügt über Tochtergesellschaften u. a. in der Schweiz und Deutschland und ist an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet. (24.02.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Media and Games Invest-Aktienanalyse von der GBC AG:Dario Maugeri und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G).Media and Games Invest plc (vormals Blockescence plc) sei im Mai 2018 als Ergebnis einer Änderung des Geschäftsschwerpunkts von Immobilien auf das aktuelle Spiel- und Mediensegment gegründet worden. Im Zuge der Neuausrichtung habe die Gruppe eine Mehrheitsbeteiligung an der Gaming-Publishing-Plattform gamigo AG erworben. Gleichzeitig sei der Medienbereich schrittweise ausgebaut worden, wobei hier der Schwerpunkt auf Social Media und dem Geschäft mit Influencern liege.Über die vergangenen Berichtsperioden hinweg habe die Gesellschaft, insbesondere aufgrund der hohen M&A-Aktivitäten, einen beeindruckenden Wachstumskurs erreicht. Zum 23.01.2020 habe die Tochtergesellschaft gamigo AG eine weitere Akquisition gemeldet. Dabei handle es sich um die US-amerikanische Verve Wireless Inc., einem Anbieter für standortbasiertes und programmatisches Video- und Displaymarketing und verfüge dabei über eine namhafte Kundenbasis (darunter: BMW, MC Donalds, Pepsico, Unilever. etc.). Auf der anderen Seite arbeite die in New York und San Diego tätige Gesellschaft mit einem breiten Netzwerk an ebenfalls namhaften Publishern, womit die Verbreitung der Marketing-Aktivitäten sichergestellt werde.Gemäß DGAP-News der gamigo AG werde erwartet, dass die Übernahme zusätzliche Einnahmen im niedrigen einstelligen Millionenbereich generieren werde. Nach dem Verständnis der Analysten dürfte dies ein Umsatzvolumen von ca. 10 bis 13 Mio. EUR bedeuten. Zwar generiere Verve bislang noch keine positiven Ergebnisse, das gamigo-Management sei jedoch zuversichtlich, die Gesellschaft schnell in die Profitabilität zu bringen. Alleine für die organisatorische Integration innerhalb der gamigo-Cloud würden hohe Einsparpotenziale erwartet. Eine zusätzliche Minderung der hohen Personalkosten sollte dann insgesamt zu einem EBITDA-Beitrag im unteren einstelligen Millionenbereich (ca. 1 bis 2 Mio. EUR gemäß GBC-Interpretation) führen.Die Analysten würden mit einem Kaufpreis in etwa auf Niveau der Umsatzerlöse, also zwischen 10 und 13 Mio. EUR rechnen. Die Kaufpreiszahlung sollte, angesichts des zuletzt per 30.09.2019 veröffentlichten Cash-Bestandes des gamigo-Konzerns in Höhe von 20,9 Mio. EUR, problemlos zu entrichten sein.Die nun nahezu vollständige Anteilsaufstockung an der wichtigsten Tochtergesellschaft dürfte in erster Linie mit einer Verbesserung bei der Realisierung von Synergiepotenzialen einhergehen. Künftig werde insbesondere ein möglicher Absprachebedarf mit den bisherigen gamigo-Aktionären wegfallen, was den Entscheidungsprozess deutlich verkürzen sollte. In den operativen Kennzahlen werde sich die Transaktion insbesondere anhand des Wegfalls der Minderheitenanteile bemerkbar machen. Zum 30.06.2019 hätten diese mit 91,37 Mio. EUR noch eine nennenswerte Größenordnung gehabt. Durch den Wegfall der Minderheiten werde auch das den Aktionären zustehende Ergebnis höher ausfallen.Für das laufende Geschäftsjahr sollte die Media and Games bei Umsatzerlösen in Höhe von rund 90 Mio. EUR ein Nachsteuerergebnis in Höhe von 1,10 Mio. EUR erreichen. Für 2021 würden die Analysten mit Umsätzen von 105 Mio. EUR und einem Nachsteuerergebnis von 2,7 Mio. EUR rechnen. Auf dieser Basis hätten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 2,10 EUR errechnet, was aktuell mit einem hohen Kurspotenzial einhergehe.Dario Maugeri und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, bewerten die Media and Games Invest-Aktie mit dem Rating "kaufen". (Analyse vom 21.02.2020)