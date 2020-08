Tradegate-Aktienkurs Media and Games Invest-Aktie:

Kurzprofil Media and Games Invest plc:



Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G), MGI, ist eine strategische Investment-Holding, die sich auf eine "buy, integrate, build & improve"-Strategie von schnell wachsenden Unternehmen in den Märkten "Medien" und "Games" konzentriert. Die Portfoliounternehmen der MGI wachsen durch Akquisitionen und durch organisches Wachstum. Neue Technologien werden aktiv genutzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile innerhalb der Portfoliounternehmen zu schaffen. Ein wichtiges Kriterium bei der Ergänzung des Portfolios sind potenzielle Synergien zwischen den Beteiligungen.



Zu den wichtigsten Beteiligungen zählt u. a. die gamigo AG, ein schnell wachsendes Unternehmen im Bereich Gaming und Medien, an dem Media and Games Invest 38% der Anteile und 53% der Stimmrechte hält sowie die Applift GmbH, ein führendes Medienunternehmen, spezialisiert auf Mobile Advertising. Media and Games Invest hat seinen Hauptsitz in Valletta (Malta), verfügt über Tochtergesellschaften u. a. in der Schweiz und Deutschland und ist an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet. (25.08.2020/ac/a/a)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Media and Games Invest-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse nach H1-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie von Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G).Insgesamt bleibe festzuhalten, dass die Umsatz- und Ergebnisentwicklung des MGI-Konzerns im ersten Halbjahr 2020 aufgrund der guten Geschäftsentwicklung zufriedenstellend gewesen sei. Insbesondere der Geschäftsbereich Gaming habe durch das deutliche organische Wachstum zur guten Gesamtperformance beigetragen. Daneben sollte der Konzern auch langfristig von den Corona-Effekten durch eine traditionell langfristige Bindung der gewonnenen Spieler und einer zunehmenden Bedeutung digitaler Geschäftsmodelle, zu der auch die digitalgestützte Mediensparte des Unternehmens zähle, profitieren können.Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, bewerten die Media and Games Invest-Aktie weiterhin mit "kaufen". Das Kursziel werde bei 2,85 Euro belassen. (Analyse vom 25.08.2020)