Kurzprofil Media and Games Invest plc:



Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G), MGI, ist eine strategische Investment-Holding, die sich auf eine "buy, integrate, build & improve"-Strategie von schnell wachsenden Unternehmen in den Märkten "Medien" und "Games" konzentriert. Die Portfoliounternehmen der MGI wachsen durch Akquisitionen und durch organisches Wachstum. Neue Technologien werden aktiv genutzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile innerhalb der Portfoliounternehmen zu schaffen. Ein wichtiges Kriterium bei der Ergänzung des Portfolios sind potenzielle Synergien zwischen den Beteiligungen.



Zu den wichtigsten Beteiligungen zählt u. a. die gamigo AG, ein schnell wachsendes Unternehmen im Bereich Gaming und Medien, an dem Media and Games Invest 38% der Anteile und 53% der Stimmrechte hält sowie die Applift GmbH, ein führendes Medienunternehmen, spezialisiert auf Mobile Advertising. Media and Games Invest hat seinen Hauptsitz in Valletta (Malta), verfügt über Tochtergesellschaften u. a. in der Schweiz und Deutschland und ist an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet. (04.03.2020/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - Media and Games Invest-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Media and Games Invest plc (MGI) (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G).Vergangenen Freitag habe MGI die vorläufigen Eckdaten des Geschäftsjahres 2019e für die wichtigste Beteiligung gamigo bekannt gegeben. Bei Umsatzerlösen von EUR 59 Mio. (+30% YoY) habe der Spielepublisher mit 0,6 Mio. täglich und 5 Mio. monatlich aktiven Nutzern (MAU) ein EBITDA in Höhe von EUR 16 Mio. (+48% YoY) und ein EBIT von EUR 6,3 Mio. (+142% YoY) erwirtschaftet. Bezogen auf das vierte Quartal hätten bei Umsatzerlösen von EUR 16,0 Mio. (+19% YoY) ein EBITDA von EUR 4,0 Mio. (+15% YoY) und ein EBIT von EUR 1,6 Mio. (+55% YoY) erwirtschaftet werden können.Besonders positiv aus Sicht des Analysten sei, dass der Anteil des organischen Wachstums von 5% im Jahr 2018 auf 10% im Jahr 2019 habe verdoppelt werden können. Hierfür sei insbesondere die Einführung neuer Spiele verantwortlich gewesen. So habe MGI mit dem MMORPG ArcheAge Unchained bereits im ersten Jahr rund 10% der gesamten Spieleumsätze erwirtschaftet. Daneben sei der Umsatzanstieg auf externes Wachstum aus der Übernahme von Trion Worlds (Umsatz 2019e EUR 16 Mio.) und des US-amerikanischen Spiele-Publishers WildTangent (Umsatz 2019e USD 5 Mio.) zurückzuführen.Für das laufende Geschäftsjahr 2020e rechne der Vorstand mit einem weiteren Umsatzwachstum in Höhe von rund 30% und einer fortgesetzten Verbesserung der operativen Ertragslage.Angesichts eines im Base Case-Szenario auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurspotenzials von 128,1% bekräftigt Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, sein "buy"-Rating für die Aktien der Media and Games Invest plc. (Analyse vom 04.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link