Kurzprofil Media and Games Invest plc:



Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G), MGI, ist eine strategische Investment-Holding, die sich auf eine "buy, integrate, build & improve"-Strategie von schnell wachsenden Unternehmen in den Märkten "Medien" und "Games" konzentriert. Die Portfoliounternehmen der MGI wachsen durch Akquisitionen und durch organisches Wachstum. Neue Technologien werden aktiv genutzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile innerhalb der Portfoliounternehmen zu schaffen. Ein wichtiges Kriterium bei der Ergänzung des Portfolios sind potenzielle Synergien zwischen den Beteiligungen.



Zu den wichtigsten Beteiligungen zählt u. a. die gamigo AG, ein schnell wachsendes Unternehmen im Bereich Gaming und Medien, an dem Media and Games Invest 38% der Anteile und 53% der Stimmrechte hält sowie die Applift GmbH, ein führendes Medienunternehmen, spezialisiert auf Mobile Advertising. Media and Games Invest hat seinen Hauptsitz in Valletta (Malta), verfügt über Tochtergesellschaften u. a. in der Schweiz und Deutschland und ist an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet. (21.02.2020/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Media and Games Invest-Aktienanalyse von Analyst Ellis Acklin von First Berlin:Ellis Acklin, Analyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Media and Games Invest plc (MGI) (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G) und erhöht das Kursziel von 2,10 auf 2,80 Euro.MGI habe ihre Beteiligung an der gamigo AG von 53% auf 98% erhöht. Der Deal beinhalte einen Baranteil in Höhe von 16,5 Mio. Euro und die gamigo-Aktionäre würden dazu 18,2 Mio. neue MGI-Aktien erhalten, die mit einer Sperrfrist von 25 Monaten versehen seien. Das Unternehmen habe eine Bewertung von 7x des EBITDA (16 Mio. Euro) angedeutet - basierend auf dem am 30. September 2019 endenden 12-Monats-Zeitraum. Dies liege deutlich unter dem 13,5x EBITDA-Multiplikator, der derzeit die Deals in diesem Sektor antreibe. First Berlin habe ihr DCF-Modell neu kalibriert, um dem starken Rückgang der Minderheitsanteile sowie Anpassungen der Kapitalstruktur und einer höheren Aktienanzahl Rechnung zu tragen.Ellis Acklin, Analyst von First Berlin, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein "buy"-Rating für die Media and Games Invest-Aktie und hebt das Kursziel von 2,10 auf 2,80 Euro an. (Analyse vom 21.02.2020)Börsenplätze Media and Games Invest-Aktie:Xetra-Aktienkurs Media and Games Invest-Aktie:1,21 EUR 0,00% (21.02.2020, 09:04)