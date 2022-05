In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, damit weiterhin das Rating "kaufen" für die Media and Games Invest-Aktie und sehen ein deutliches Kurspotenzial. (Analyse vom 05.05.2022)



Kurzprofil Media and Games Invest SE:



Media and Games Invest SE (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G), ist ein digitales integriertes Spiele- und Medienunternehmen mit Schwerpunkt in Europa und Nordamerika. Das Unternehmen kombiniert organisches Wachstum mit wertsteigernden, synergetischen Akquisitionen und zeigt ein kontinuierliches, starkes und profitables Wachstum mit einem Umsatz-CAGR von 78% (2018- LTM Q2'21). Neben dem starken organischen Wachstum hat die MGI-Gruppe in den vergangenen sechs Jahren mehr als 30 Unternehmen und Vermögenswerte erfolgreich erworben. Die erworbenen Vermögenswerte und Unternehmen werden integriert und unter anderem wird die Cloud-Technologie aktiv genutzt, um Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Aktien des Unternehmens sind an der Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm und im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (05.05.2022/ac/a/a)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Media and Games Invest-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Media and Games Invest SE (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G) weiterhin zu kaufen.Die Media and Games Invest SE (MGI) habe kürzlich eine Vereinbarung über den vollständigen Erwerb des spanischen Mobile-Games-Entwicklers AxesInMotion S.L. (AxesInMotion) bekannt gegeben. Die übernommene Gesellschaft sei in 2014 gegründet worden und habe seinen Sitz in Sevilla (Spanien). AxesInMotion zähle zu den führenden Free-to-Play-Mobile-Games-Entwicklern, mit einem starken Portfolio an hochauflösenden Rennspielen, die bereits weltweit über 700 Mio. Downloads generiert hätten.Dem Unternehmen sei es in den vergangenen Jahren gelungen, ein Portfolio an hochwertigen Rennspielen aufzubauen, wobei 87,0% der Einnahmen über In-Game-Werbung erwirtschaftet würden. Zu den Flaggschiff-Titeln des Entwicklers würden "Car Driving Simulator", "Mega Ramps" und "Extreme SUV Driving Simulator" gehören. Zudem habe die Gesellschaft zwei neue Titel in der Pipeline, wovon bereits einer nahezu vollständig entwickelt sei. In Bezug auf die geografische Umsatzverteilung seien die USA mit einem geschätzten Umsatzanteil von zuletzt ca. 33,0% der wichtigste Einzelmarkt für das Unternehmen gewesen.Mit einem normalisierten IFRS-Umsatz von 7,90 Mio. EUR und einem bereinigten EBITDA (adj. EBITDA) von 5,00 Mio. EUR (adj. EBITDA-Marge von 64,0%) im Jahr 2021, in Verbindung mit einer organischen Wachstumsrate von 36,0% in den letzten drei Jahren, sei AxesInMotion laut Unternehmensangaben für weitere Wachstumsmöglichkeiten innerhalb der MGI-Gruppe gut gerüstet. Basierend auf Managementannahmen und unter Berücksichtigung der (erwarteten) mittelfristigen Synergien mit MGI, hätte AxesInMotion laut Unternehmensangaben auf Pro-forma-Basis (2021) ein zusätzliches EBITDA von 17,0 Mio. EUR beigesteuert und für einen Zuwachs des bereinigten EBITDA (adj. EBITDA) um mehr als 20,0% gesorgt.MGI habe sich mit den AxesInMotion-Eigentümern auf einen festen Kaufpreis in Höhe von 55,0 Mio. EUR zuzüglich einer erfolgsabhängigen Kaufpreiskomponente (Earn Out) von bis zu 110,0 Mio. EUR geeinigt. Zur Finanzierung der Übernahme habe der MGI-Konzern eine Kapitalerhöhung im Volumen von rund 30,0 Mio. EUR durchgeführt und plane zudem auch auf eigene liquide Mittel (Barmittel & Cashflow) zurückzugreifen. Der Abschluss der Transaktion werde für Mai 2022 erwartet.Laut Unternehmensangaben werde unter Berücksichtigung der Earn-Out-Komponente der EV/EBITDA-Multiplikator aus der Übernahme - abhängig von den realisierten Umsatz-und EBITDA-Synergien bis 2024 - in einer Bandbreite von 6,8x bis 9,1x liegen. Vor dem Hintergrund der möglichen anfallenden bzw. zu zahlenden Multiplikatoren würden die Analysten der GBC AG den Kaufpreis als günstig einstufen.Parallel zur veröffentlichten Übernahme habe MGI, ebenfalls basierend auf den erwarteten positiven Effekten aus der Akquisition, seine bisherige Unternehmensguidance für das aktuelle Geschäftsjahr 2022 leicht erhöht. Die Gesellschaft rechne nun mit Umsatzerlösen in einer Bandbreite von 295,0 Mio. EUR bis 315,0 Mio. EUR (zuvor: 290,0 Mio. EUR bis 310,0 Mio. EUR) und einem bereinigten EBITDA von 83,0 Mio. EUR bis 93,0 Mio. EUR (zuvor: Adj. E-BITDA von 80,0 Mio. EUR bis 90,0 Mio. EUR).Die Übernahme von AxesInMotion und die damit zusammenhängenden erwarteten positiven Effekte (inklusive Synergien) sollten sich deutlich positiv auf die zukünftige Umsatz- und Ertragssituation der MGI-Gruppe auswirken. Hierbei würden die Analysten der GBC AG davon ausgehen, dass insbesondere durch die Integration der mobilen Spiele des Unternehmens in die Ad-Software-Plattform von MGI signifikante Umsatzsynergien realisiert werden könnten. Diese sollten sich vor allem aus einer effizienteren und umfangreicheren Nutzerakquise und einer besseren Monetarisierung der In-Game-Werbeflächen ergeben.In Anbetracht der sehr vielversprechenden Akquisition und der von ihnen erwarteten positiven Effekte (inklusive Synergieeffekten) aus der Konzernintegration hätten die Analysten der GBC AG ihre bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognosen für das laufende Geschäftsjahr 2022 und auch für die Folgejahre nach oben angepasst.Die Analysten der GBC AG würden nun für das aktuelle Geschäftsjahr mit Umsatzerlösen in Höhe von 307,22 Mio. EUR (zuvor: 302,22 Mio. EUR) und einem EBITDA von 87,52 Mio. EUR (zuvor: 84,52 Mio. EUR) rechnen. Für die Folgejahre 2023 und 2024 würden sie mit Umsatzzuwächsen auf 377,76 Mio. EUR (zuvor: 364,76 Mio. EUR) bzw. 473,08 (zuvor: 455,08 Mio. EUR) kalkulieren. Parallel hierzu würden die Analysten mit einer EBITDA-Zunahme auf 116,94 Mio. EUR (zuvor: 108,03 Mio. EUR) bzw. 147,03 Mio. EUR (zuvor: 134,43 Mio. EUR) rechnen.Insgesamt sähen die Analysten der GBC AG den MGI-Konzern weiterhin gut positioniert, um als Ad-Tech-Unternehmen mit eigenen Gaming-Aktivitäten (Zugang zu "First Party-Daten" und Werbeflächen der Gaming-Assets) zukünftig sehr dynamisch und hochprofitabel zu wachsen. Die Kombination und enge Verzahnung der synergetischen Medien- und Gaming-Geschäftsaktivitäten sollte das bisherige profitable Wachstum auch weiterhin signifikant beflügeln. Darüber hinaus würden die aktuell vorhandenen liquiden Mittel (GBCe: ca. 100 Mio. EUR) dem Unternehmen jederzeit die Möglichkeit bieten, durch avisierte M&A-Transaktionen den Konzern zusätzlich zu stärken und zugleich die Ertragskraft und das Wachstumstempo zusätzlich zu erhöhen.Im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten der GBC AG aufgrund ihrer angehobenen Schätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr und die Folgejahre ihr bisheriges Kursziel auf 9,40 EUR (zuvor: 9,20 EUR je Aktie) angehoben. Die Erhöhung ihres bisherigen WACC aufgrund eines sich erhöhten risikofreien Zinssatzes (auf: 0,40%, von zuvor: 0,25%) und der eingetretene Verwässerungseffekt durch die vollzogene Kapitalerhöhung zur Finanzierung der M&A-Transaktion hätten einer noch stärkeren Kurszielerhöhung entgegengewirkt.