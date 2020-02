Börsenplätze Media and Games Invest-Aktie:



Kurzprofil Media and Games Invest plc:



Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G), MGI, ist eine strategische Investment-Holding, die sich auf eine "buy, integrate, build & improve"-Strategie von schnell wachsenden Unternehmen in den Märkten "Medien" und "Games" konzentriert. Die Portfoliounternehmen der MGI wachsen durch Akquisitionen und durch organisches Wachstum. Neue Technologien werden aktiv genutzt, um Effizienzverbesserungen und Wettbewerbsvorteile innerhalb der Portfoliounternehmen zu schaffen. Ein wichtiges Kriterium bei der Ergänzung des Portfolios sind potenzielle Synergien zwischen den Beteiligungen.



Zu den wichtigsten Beteiligungen zählt u. a. die gamigo AG, ein schnell wachsendes Unternehmen im Bereich Gaming und Medien, an dem Media and Games Invest 38% der Anteile und 53% der Stimmrechte hält sowie die Applift GmbH, ein führendes Medienunternehmen, spezialisiert auf Mobile Advertising. Media and Games Invest hat seinen Hauptsitz in Valletta (Malta), verfügt über Tochtergesellschaften u. a. in der Schweiz und Deutschland und ist an der Frankfurter Börse sowie auf XETRA gelistet. (20.02.2020/ac/a/a)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Media and Games Invest-Aktienanalyse von der GBC AG:Dario Maugeri und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Media and Games Invest plc (ISIN: MT0000580101, WKN: A1JGT0, Ticker-Symbol: M8G).Mit der Ad-Hoc-Meldung vom 17.02.2020 habe die Media and Games Invest plc (MGI) die Erhöhung der Anteilsquote an der wichtigsten Tochtergesellschaft gamigo AG bekannt gegeben. Mit dem Erwerb von 1,05 Mio. gamigo-Aktien, der in den kommenden Tagen erfolgen solle, steige die Beteiligungsquote von zuvor 53% auf nunmehr 98%. Die restlichen 2% sollten kurzfristig auch erworben werden, so dass die Media and Games plc künftig alleiniger Inhaber der gamigo AG sein dürfte.Gemäß Ad-Hoc-Mitteilung sei der Gesamtunternehmenswert (Entity Value) der gamigo AG auf insgesamt 112 Mio. EUR festgelegt worden, was in etwa dem siebenfachen EBITDA des Zeitraums 01.10.2018 - 30.09.2019 entspreche. Gemäß Report "World Tech M&A Report 2019" hätten im Vergleich die gezahlten EV/EBITDA-Multiples in der Gaming-Branche bei rund 16 und damit signifikant höher als der gamigo-Kaufpreis gelegen.Der Kaufpreis für 45% der gamigo-Anteile teile sich in eine Barkomponente in Höhe von 16,5 Mio. EUR und in eine Aktienkomponente von rund 18,2 Mio. Aktien der MGI auf. Für die MGI-Aktien bestehe eine Lock-Up-Frist von 25 Monaten. Der Baranteil des Kaufpreises in Höhe von 16,5 Mio. EUR werde einerseits über ein UniCredit-Darlehen in Höhe von 10,0 Mio. EUR sowie aus der eigenen Liquidität finanziert. Diesbezüglich habe die MGI erst zum 13.02.2020 die Aufstockung des ausstehenden Volumens der 7,0% Unternehmensanleihe um weitere 12 Mio. EUR auf nunmehr 17 Mio. EUR bekannt gegeben, so dass damit ein ausreichender finanzieller Spielraum vorliege.Die Analysten hätten im Rahmen ihres DCF-Bewertungsmodells den Abschluss der Transaktion unterstellt, mit dem dazugehörigen Anstieg der Aktienzahl (Post Money). Dabei werde der Verwässerungseffekt durch den Wegfall des hohen Volumens der Minderheitenanteile überkompensiert, so dass die Analysten, auf Basis der neuen Aktienzahl, ein erhöhtes Kursziel in Höhe von 2,10 EUR (bisher: 1,90 EUR) ermittelt hätten.Dario Maugeri und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, bestätigen damit das Rating "kaufen" für die Media and Games Invest-Aktie. (Analyse vom 20.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link