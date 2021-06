Tradegate-Aktienkurs McPhy Energy-Aktie:

20,68 EUR -6,34% (18.06.2021, 13:23)



Euronext Paris-Aktienkurs McPhy Energy-Aktie:

20,80 EUR -6,73% (18.06.2021, 13:12)



ISIN McPhy Energy-Aktie:

FR0011742329



WKN McPhy Energy-Aktie:

A1XFA8



Ticker-Symbol McPhy Energy-Aktie:

M6P



Euronext Paris Ticker-Symbol McPhy Energy-Aktie:

MCPHY



Kurzprofil McPhy Energy SAS:



McPhy Energy SAS (ISIN: FR0011742329, WKN: A1XFA8, Ticker-Symbol: M6P, Euronext Paris Ticker-Symbol: MCPHY) ist ein auf die Herstellung und Vermarktung von Anlagen zur Herstellung und Speicherung von Wasserstoff in Form von Feststoff aus der Wasserelektrolyse spezialisiertes Unternehmen. McPhy Energy bietet auch Elektrolyseure, Speicherbehälter sowie integrierte Lösungen für den Energie-, Industrie- und Transportsektor an. Ende 2019 verfügte das französische Unternehmen über drei Produktionsstätten in Frankreich, Deutschland und Italien. (18.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McPhy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von McPhy Energy (ISIN: FR0011742329, WKN: A1XFA8, Ticker-Symbol: M6P, Euronext Paris Ticker-Symbol: MCPHY) unter die Lupe.Die Aktionäre des Wasserstoff-Infrastrukturanbieters hätten in dieser Handelswoche einen Kursrückgang von mehr als 20% verkraften müssen. Das französische Unternehmen habe am Mittwoch vor einem begrenzten Umsatzwachstum für das Gesamtjahr 2021 gewarnt.Den veröffentlichten Zahlen zufolge sei der Umsatz mit 5 Mio. Euro im ersten Halbjahr verglichen mit dem Vorjahreszeitraum sogar rückläufig. Zwischen Januar und Juni 2020 sei ein Umsatz von 5,4 Mio. Euro erzielt worden. McPhy gehe nun von Verzögerungen bei der Ausführung laufender Projekte sowie bei der Annahme von Festaufträgen aus. Infolgedessen könnte das Umsatzwachstum für das Gesamtjahr 2021 begrenzt sein.Nachdem diese Warnung veröffentlicht worden sei, habe Berenberg reagiert. Die Analysten hätten die McPhy-Aktie von "buy" auf "hold" herabgestuft und das Kursziel sei von 35 auf 30 Euro gesenkt worden. Die langfristige Aussichten seien zwar weiterhin optimistisch, aber die Analysten würden mehr Vertrauen in den Auftragseingang und den Auftragsbestand fordern, heiße es in einem aktuellen Kommentar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze McPhy Energy-Aktie: