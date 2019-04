Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

168,87 EUR -0,67% (08.04.2019, 18:53)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

190,31 USD -0,21% (08.04.2019, 18:39)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (08.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fast-Food-Kette McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.Leise, still und heimlich habe sich die Aktie der Burger-Kette an alte Höchstkurse herangearbeitet. Am Freitag dann sei - für ein paar Augenblicke - der Sprung auf ein neues Rekordhoch gefolgt. Zwar habe McDonald's das Niveau bis zum Schluss nicht halten können, doch heute versuche es die Aktie erneut. Der Erfolg sei programmiert.McDonald's habe zum Wochenstart schon wieder ein neues Allzeithoch (191,50 Dollar) markiert. Jetzt gelte es, die Marke nachhaltig zu überwinden und damit für eine dynamische Fortsetzung des jüngsten Aufwärtstrends zu sorgen.Unterstützung erhalte die Aktie von Telsey-Analyst Robert Derrington. Er habe mit 210 Dollar das höchste Kursziel im Markt ausgesprochen und das Rating mit "Outperformer" bestätigt. Seiner Meinung nach würden die weltweiten Same-Store-Sales im 1. Quartal um 3,5 Prozent wachsen. Der Konsens liegt bei 3,2 Prozent, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.04.2019)Börsenplätze McDonald's-Aktie:XETRA-Aktienkurs McDonald's-Aktie:169,08 EUR -0,27% (08.04.2019, 17:35)