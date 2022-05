Wien (www.aktiencheck.de) - Der Fast-Food-Riese McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) gab bekannt, einen Käufer für seine 850 russischen Filialen gefunden zu haben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Der Lizenzunternehmer Alexander Gowor, der bereits 25 Restaurants in Sibirien betreibe, werde den Betrieb unter einem anderen Namen fortführen. Der Kaufpreis sei allerdings nicht veröffentlicht worden, weswegen sich die Aktie mit einem Minus von 0,9% unbeeindruckt zeige.



Das US-Telekommunikationsunternehmen Cisco Systems (ISIN: US17275R1023, WKN: 878841, Ticker-Symbol: CIS, Nasdaq-Symbol: CSCO) habe Anleger mit seinem jüngsten Zahlenwerk enttäuscht. Der Umsatz habe die Erwartungen verfehlt und auch die Prognose für das laufende Jahr sei nicht gut angekommen. Anhaltende Lieferkettenprobleme im Zuge der Corona-Lockdowns in China und des Ukraine-Kriegs würden belasten. Die Aktie habe daraufhin knapp 14% verloren. (20.05.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Cisco Systems



