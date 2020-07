Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

In den USA steige die Zahl der Neuinfektionen weiter. Staaten wie Michigan, Colorado und Florida hätten reagiert und neue Lockdown-Maßnahmen beschlossen bzw. die Lockerungen zurückgefahren. Davon sei auch McDonald's betroffen. Viel schlimmer sehe es für den größten Franchise-Nehmer von zwei Wettbewerbern aus.Erwischt habe es nämlich NPC International, den größten US-Franchisenehmer von Pizza Hut und Wendy's. Das Unternehmen habe in dieser Woche Insolvenz anmelden müssen. Das Unternehmen habe schon vor Corona Probleme gehabt - die Schuldenlast belaufe sich auf 1 Mrd. USD. Die Coronakrise habe NPC International nun den Rest gegeben. Damit stehe die Zukunft von 1.200 Pizza-Hut- und 400 Wendy's-Filialen auf dem Spiel.Hingegen erhöhe McDonald's die Schlagzahl und baue mehr Druck auf die Konkurrenz auf, trotz der Pause bei der Wiedereröffnung. Der Konzern wolle im Sommer 260.000 Mitarbeiter einstellen. Das sei mehr als doppelt so viel wie bei den Wettbewerbern Subway, Taco Bell von Yum Brands!, Panda Express und Dunkin zusammen. "Der Aktionär" erwarte, dass McDonald's gestärkt aus der Krise kommen werde. Die McDonald's-Aktie sei ein Kauf für langfristig orientierte Anleger, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.07.2020)