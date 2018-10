Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

150,00 EUR +3,18% (23.10.2018, 15:34)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

USD 166,63 -0,51% (22.10.2018, 22:00)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (23.10.2018/ac/a/n)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von Analyst Jürgen Graf von der LBBW:Jürgen Graf, Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) von 165 auf 170 USD.McDonald's habe auch im dritten Quartal 2018 wieder ein gutes Ergebnis erzielt und die Erwartungen übertroffen. Der ausgewiesene Umsatz sei zwar um 7% auf 5,37 Mrd. USD gesunken. Dies sei jedoch wie in den Vorquartalen durch den weiter zunehmenden Franchise-Anteil zu erklären. Auf vergleichbarer Basis habe der Umsatz um 4,2% zugenommen. Das operative Ergebnis habe mit 2,42 Mrd. USD 21% unter dem Vorjahreswert gelegen, in dem allerdings ein hoher außerordentlicher Gewinn enthalten gewesen sei. Bereinigt sei es um 2% angestiegen. Als Gewinn je Aktie weise das Unternehmen 2,10 USD (bereinigt plus 19%) aus.Die wesentlichen Treiber für die positive Geschäftsentwicklung seien weiterhin Veränderungen im Produktsortiment sowie die serviceorientierte Modernisierung der Restaurants. Das relativ schwache Abschneiden in Nordamerika (Umsatz +2,4%) habe durch die übrigen Regionen gut kompensiert werden können. Das Unternehmen werde seine Quartalsdividende ab Q4 um 15% auf 1,16 USD und die Zielmarke für Ausschüttungen bis Ende 2019 auf 25 Mrd. USD erhöhen.Jürgen Graf, Investmentanalyst der LBBW, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die McDonald's-Aktie und erhöht sein auf Basis einer Peer-Group-Bewertung sowie eines DCF-Modells ermitteltes Kursziel von 165 auf 170 USD. Mit Blick auf die Multiples der Branche wie auch die gute Marktpositionierung halte er das Unternehmen für angemessen bewertet. Nach wie vor wachse der Gewinn je Aktie auf Grund der Aktienrückkäufe deutlich stärker als das operative Ergebnis. Größtes Risiko für das Unternehmen wäre eine Verschlechterung der konjunkturellen Entwicklung in wichtigen Märkten. (Analyse vom 23.10.2018)Börsenplätze McDonald's-Aktie:XETRA-Aktienkurs McDonald's-Aktie:149,00 EUR +2,33% (23.10.2018, 15:15)