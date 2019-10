Xetra-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (23.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.Der Fast-Food-Gigant habe trotz Sonderangeboten, Liefer-Services und Rabattaktionen die Erwartungen in Q3 enttäuscht. Der Umsatz sei zwar gestiegen, doch der Gewinn sei überraschend gesunken. Der US-Titel stehe nun vor einem Verkaufssignal.Nach den Zahlen habe die McDonald's-Aktie die kurzfristige Seitwärtsrange nach unten verlassen und exakt auf der 200-Tage-Linie aufgesetzt. Halte die Unterstützung nicht, dürfte es schnell bis 190/195 Dollar gehen. Der nächste Support warte dann im Bereich 180 Dollar.Allerdings sehe es im vorbörslichen Handel am Mittwoch nach einer leichten Kurserholung, nachdem der Titel Dienstag fünf Prozent auf 199,27 Dollar eingebüßt habe. Die Fast-Food-Kette habe für das Q3 einen Gewinnrückgang von zwei Prozent auf 1,6 Mrd. Dollar gemeldet.Die fundamentalen Aussichten seien weiterhin gut. Langfristig orientierte Anleger sollten sich deswegen von der gegenwärtigen Kursschwäche nicht aus der Ruhe bringen lassen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze McDonald's-Aktie: