XETRA-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

216,40 EUR +1,79% (01.11.2021, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

215,70 EUR +1,55% (01.11.2021, 21:07)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

250,58 USD +2,05% (01.11.2021, 21:10)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (01.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fast-Food-Kette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.Der US-Konzern springe auf den NFT-Trend auf und biete nun zehn NFTs zum 40-jährigen Jubiläum des McRib an. Per Twitter könnten sich Fans um eine Zuteilung dieser per Blockchain garantiert raren Bilder bewerben. "Unsere McRib NFTs sind digitale Versionen des bei Fans so beliebten Sandwich - fast so saftig wie der McRib selbst - und wir verschenken sie ab 1. November an einige glückliche Fans", so McDonald's.Wie berichtet, sei jüngst auch Jordan Belfort, als Wolf of Wall Street bekannt gewsen, in den derzeit verrücktesten Blockchain-Trend eingestiegen. "Besonders begehrt sind die "Cryptopunks", habe Sophie Neuendorf erklärt.Einen Token mithilfe von Rechnerfarmen zu prägen koste etwa 500 USD. Neuendorf spreche von einer NFT-"Explosion": So hätten seit 2018 NFTs das 350-fache an Wert zugelegt. Das NFT-Volumen hatte sich im dritten Quartal auf 10 Mrd. USD vervielfacht.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze McDonald's-Aktie: