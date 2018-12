XETRA-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (04.12.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der US-Schnellrestaurantkette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) unter die Lupe.In unruhigen Zeiten würden die Anleger traditionell bei defensiven Aktien zugreifen. 2018 sei da keine Ausnahme. Einer der besten US-Blue-Chips in den vergangenen Monaten sei die McDonald's-Aktie.CEO Steve Easterbrook habe der Fast Food-Kette ein Facelifting verpasst: Tausende Filialen habe er modernisieren lassen. Big M 2018 - da sei keine Spur mehr von kaltem Neonlicht oder ungemütlichen Bänken. McDonald's-Restaurants seien mitunter Wohlfühloasen. Man sitze bequem, habe WLAN, könne bequem am Terminal bestellen.Die Börsianer würden das honorieren. McDonald's sei eine der Top-Aktien der zurückliegenden Monate. Seit Juli habe die McDonald's-Aktie 19 Prozent zugelegt - Platz 6 im Dow Jones. Starke Ausbeute für einen defensiven Titel wie McDonald's.Seit der Empfehlung des AKTIONÄR vor nicht ganz drei Jahren liege der Blue Chip 50 Prozent im Plus. Die McDonald's-Aktie hat noch immer Potenzial, vor allem, sollte der Handelsstreit doch weitergehen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Ziel: 200 Euro. (Analyse vom 04.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze McDonald's-Aktie: