Tradegate-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

189,50 EUR -0,71% (29.03.2021, 08:40)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

225,21 USD +0,45% (26.03.2021, 21:10)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (29.03.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktie extrem stark - ChartanalyseNach monatelanger Konsolidierung und Korrektur präsentiert sich der Chart von McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) aktuell wieder extrem stark, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dazu trage nicht nur die Tatsache bei, dass die Aktie im März über den massiven Widerstandsbereich bis hin zu 217,51 USD habe ausbrechen können. Auch die aktuelle Konsolidierung nach dem letzten Hoch um 227 USD habe daran ihren Anteil. Hier sei es den Käufern in den letzten Tagen zwar nicht gelungen, den Trend dynamisch mit einem neuen Hoch fortzusetzen, aber größere Verkäufe sehe man bis dato auch nicht.In der McDonald's-Aktie scheinen die Käufer wieder zurück zu sein, so die BNP Paribas. Mit dem Ausbruch über 217,51 USD bestehe die Möglichkeit, eine neue Kaufwelle gestartet zu haben. Im Rahmen dieser würde kurzfristig ein neues Allzeithoch bei und oberhalb von 231,91 USD locken. Dies wäre unheimlich wichtig, da die Bullen schon seit 2019 mit dem Preisbereich ab 217 USD zu kämpfen hätten. Kleinere Rücksetzer auf 221-217 USD wären in diesem Szenario kein Problem, aber nicht zwingend nötig. Unterhalb von 217 USD würden die Risiken jedoch sukzessive zunehmen. Im ungünstigsten Fall komme es zum Kurseinbruch zurück auf 203 USD. (Analyse vom 29.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link