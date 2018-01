Xetra-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

138,15 EUR -2,09% (31.01.2018, 17:35)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

171,505 USD -0,57% (31.01.2018, 18:40)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (31.01.2018/ac/a/n)



McDonald's blicke auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2017 zurück. Der ausgewiesene Umsatz sei zwar um 7,3% auf 22,8 Mrd. USD gesunken. Dies sei jedoch durch den weiter zunehmenden Franchise-Anteil zu erklären. Auf vergleichbarer Basis habe der Umsatz im vergangenen Jahr um 5,3% zugenommen. Das operative Ergebnis habe mit 9,5 Mrd. USD 23,3% über dem Vorjahreswert gelegen. Bereinigt um einmalige Erträge habe das Wachstum 9% betragen. Als Gewinn je Aktie für das Jahr 2017 weise das Unternehmen 6,37 USD aus. Im Schlussquartal habe der Gewinn je Aktie aufgrund eines negativen Effektes durch die US-Steuerreform 40% unterhalb des Vorjahresniveaus gelegen. Bereinigt um diesen Einmaleffekt habe der Gewinn 1,71 USD je Aktie betragen und die Markterwartungen (1,63 USD je Aktie) übertreffen können. Die Dividende für das vierte Quartal sei um 7,4% auf 1,01 USD je Aktie angehoben worden.Die wesentlichen Treiber für die positive Geschäftsentwicklung seien Veränderungen im Produktsortiment sowie die serviceorientierte Modernisierung der Restaurants. Diese werde sich auch im laufenden Jahr verstärkt fortsetzen. Zusätzlich plane das Unternehmen weltweit rund 1.000 neue Restaurants zu eröffnen. Insgesamt seien für dieses Jahr Investitionen in Höhe von rund 2,4 Mrd. USD vorgesehen.Die Analysten der LBBW lassen ihr "halten"-Rating und ihr auf Basis einer Peer-Group-Bewertung ermitteltes Kursziel von 167,00 USD für die McDonald's-Aktie unverändert. Mit Blick auf die Multiples der Branche würden sie das Unternehmen derzeit für angemessen bewertet halten. Größtes Risiko für das Unternehmen wäre nach Erachten der Analysten eine Verschlechterung der konjunkturellen Entwicklung in wichtigen Märkten. (Analyse vom 31.01.2018)