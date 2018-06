Börsenplätze McDonald's-Aktie:



Xetra-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

135,44 EUR -1,11% (28.06.2018, 15:52)



NYSE-Aktienkurs McDonald's-Aktie:

156,94 USD -0,30% (28.06.2018, 16:01)



ISIN McDonald's-Aktie:

US5801351017



WKN McDonald's-Aktie:

856958



Ticker-Symbol McDonald's-Aktie Deutschland:

MDO



NYSE Ticker-Symbol McDonald's-Aktie:

MCD



Kurzprofil McDonald's Corp.:



Die McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) ist einer der weltweit größten Anbieter von Fast Food. Die McDonald's Restaurants werden von der Firma selber geführt oder als Franchise-Filialen von unabhängigen Unternehmern geleitet (über 80%). Unter den bekanntesten Produkten befinden sich Hamburger, Cheeseburger, Big Mac oder McFlurry-Eiskrem. Für begrenzte Zeit und in limitierten Mengen werden speziell konzipierte Menü-Varianten angeboten. Darüber hinaus bietet McDonald's verschieden Produkte in verschiedenen Ländern an, die den jeweiligen regionalen Geschmäckern angepasst sind. Das McCafé-Konzept von McDonald's ist eine international erfolgreiche Coffeeshop-Kette, die in die bestehenden Filialen integriert wurde. (28.06.2018/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - McDonald's-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Nahrungsmittelsektor die Aktie der Fastfood-Kette McDonald's Corp. (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) zu halten.In den Quartalsberichten hätten besonders vermeintlich gesündere Produkte mit nachhaltigem Wachstum, z.B. alkoholfreie Biere (AnheuserBusch InBev), Mineralwässer, Sportgetränke und zuckerreduzierte Limonaden (Coca Cola, Nestlé, Danone) sowie - als Bruch mit der bisher bevorzugten Zubereitung - Burger aus gekühltem statt gefrorenem Hackfleisch (McDonalds) überzeugt. Zudem habe sich die Konzentration auf kleinere Packungsgrößen und auf Weltmarken ausgezahlt, mit denen auch auf konjunkturell schwachen Märkten Zuwächse hätten verbucht werden können. Weiteres Wachstum verspreche die gute Positionierung auf Märkten, wo die Nachfrage hoch geblieben sei (Mexiko) bzw. wieder stark angezogen habe (China). Der Erfolg dort verstärke die Zuversicht, dass auch andere Märkte mit potenziell großen Mittelschichten nach den jüngsten Nachfragerückgängen bald wieder deutlich zum Wachstum beitragen würden (Brasilien, Indien).Die Nahrungsmittelhersteller dürften zwar vorerst unter Druck stehen, da anziehende Zinsen in den USA die Währungen der Schwellenländer belasten würden. Der Preisdruck bei Rohstoffen dürfte sich fortsetzen, die Kaufkraft auf vielen Absatzmärkten bleibe begrenzt. Daher dürften bald weitere Portfoliobereinigungen anstehen, meist der Verkauf von Beteiligungen mit wachstumsschwachen, meist regionalen Marken. Die Quartalsberichte hätten aber gezeigt, dass das um Sondereffekte bereinigte organische Wachstum intakt sei. Insofern würden Kursrückgänge Kaufgelegenheiten bieten. Die Sektoreinschätzung des Analysten laute weiterhin "positiv".Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die McDonald's-Aktie mit dem Votum "halten". Das Kursziel werde bei USD 180,00 gesehen. (Analyse vom 28.06.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "McDonald's Corp.": Keine vorhanden.