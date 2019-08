Tradegate-Aktienkurs McDermott-Aktie:

4,1025 EUR +1,95% (23.10.2018, 11:16)



NYSE-Aktienkurs McDermott-Aktie:

4,47 EUR +1,82% (24.10.2018, 00:30)



ISIN McDermott-Aktie:

PAL1201471A1



WKN McDermott-Aktie:

A2JL18



Ticker-Symbol McDermott-Aktie:

MIQ2



NYSE-Symbol McDermott-Aktie:

MDR



Kurzprofil McDermott International Inc.:



McDermott International Inc. (ISIN: PAL1201471A1, WKN: A2JL18, Ticker-Symbol: MIQ2, NYSE-Symbol: MDR) mit Sitz in Houston, Texas, USA, ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen für die Energiewirtschaft. Man agiert als Holdinggesellschaft für die Tochterunternehmen BWX Technologies Inc., The Babcock & Wilcox Company und der J.Ray McDermott S.A und konzentriert sich auf Planungs-, Beschaffungs- und Installationstätigkeiten bei Bau- und Entwicklungsprojekten der weltweiten Öl- und Gasindustrie. McDermott ist in über zwanzig Ländern in den Gebieten des Atlantiks, des Mittleren Osten und des asiatischen Pazifiks tätig. (26.08.2019/ac/a/n)





Houston (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Squarepoint Ops LLC steigert Netto-Leerverkaufsposition in Aktien von McDermott weiterhin sichtbar:Die Leerverkäufer von Squarepoint Ops LLC attackieren die Aktien von McDermott (ISIN: PAL1201471A1, WKN: A2JL18, Ticker-Symbol: MIQ2, NYSE-Symbol: MDR).Die Finanzprofis von Squarepoint Ops LLC mit Sitz in New York, USA, haben am 23.08.2019 ihre Netto-Shortposition von 0,82% auf 0,91% der Aktien von McDermott ausgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den McDermott-Aktien:Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 0,91% der McDermott-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze McDermott-Aktie: