Kurzprofil Mayr-Melnhof Karton AG:



Die Mayr-Melnhof Gruppe (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Ticker-Symbol: MYM, Wiener Börse-Symbol: MMK) ist weltweit größter Produzent von gestrichenem Recyclingkarton, ein bedeutender Hersteller von Frischfaserkarton sowie der größte Erzeuger von Faltschachteln in Europa und in mehreren außereuropäischen Ländern.



Die Kartondivision verkauft Kartonlösungen in alle Welt und ist damit nicht nur der führende europäische Kartonproduzent, sondern auch größter Exporteur von Karton aus Europa. Die Packagingdivision bietet mit Produktionsstandorten quer über Europa ein einzigartiges gesamteuropäisches Lieferkonzept.



Wien (www.aktiencheck.de) - Mayr-Melnhof-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mayr-Melnhof Karton AG (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Ticker-Symbol: MYM, Wiener Börse-Symbol: MMK) weiterhin zu kaufen.Mayr-Melnhof habe ein ausgezeichnetes Auftaktquartal präsentiert, das aus organischer Sicht primär von deutlich höheren Durchschnittspreisen charakterisiert gewesen sei. Zudem hätten die Konsolidierungseffekte von Kotkamills und Kwidzyn zum deutlichen Wachstum beigetragen. Der Umsatz habe in Q1 22 um 65% auf EUR 1,06 Mrd. zugelegt, die organische Steigerung habe 25% betragen. Das EBIT sei von EUR 61 Mio. in Q1 21 bzw. EUR 94 Mio. in Q4 21 auf EUR 111 Mio. gesprungen.Die Margenerholung in MM Board & Paper habe sich fortgesetzt. Mit einem EBIT von EUR 70 Mio. habe die Marge auf 10,7% deutlich verbessert werden können. Vor allem die implementierten Preiserhöhungen seien ein Treiber gewesen. Der Durchschnittspreis habe ggü. dem Q4 um rund EUR 150 pro Tonne auf rund EUR 1.000 zugelegt. Das EBIT in MM Packaging sei im Jahresvergleich stabil bei EUR 41 Mio. geblieben.Vor dem Hintergrund eines weiterhin positiven Nachfrageumfelds und gut gefüllter Auftragsbücher sollte das Ergebnis in Q2 nochmals besser ausfallen. Der Konzern sollte in beiden Segmenten nochmals höhere Preise realisieren können und damit die Kosteninflation sowie das vermutlich schwächere Ergebnis der Werke in Russland und der Ukraine überkompensieren.Im Geschäftsjahr 2021 habe der Konzern rund 5% des Umsatzes und 9% des EBITDA in RUS/UKR generiert. Angesichts der Implikationen des Kriegs bestehe das realistische Risiko einer Wertminderung der Aktiva (BuchwertMitte April habe das Unternehmen die Übernahme von Eson Pac, einem Produzenten von sekundärer Pharmaverpackung bekannt gegeben. Der Umsatzbeitrag liege bei rund EUR 50 Mio. Der M&A-Appetit des Managements sei weiterhin ungebrochen. Vor allem die Bereiche Pharma und Körperpflegeprodukte stünden im Fokus. Bezüglich der Integration von Kotkamills und Kwidzyn scheine die Realisierung von Synergien schneller zu erfolgen bzw. über dem Budget zu liegen.Die Ergebnisse der letzten Quartale würden das Narrativ bestätigen, dass der Konzern, mit einem gewissen Zeitverzug, in der Lage sei, die Kosteninflation durch Preiserhöhungen zu kompensieren. Diese Qualität sei nach Meinung der Analysten weder im Aktienkurs noch in den aktuellen Konsensprognosen (klar unter ihren Schätzungen) adäquat reflektiert. Die kostenseitigen Herausforderungen zusammen mit Bedenken betreffend die Versorgungssicherheit bei Gas würden das Sentiment gegenüber der Aktie belasten. Zuletzt hätten sich die Anstiege bei Altpapier jedoch verflacht und das Preismomentum im Zusammenspiel mit einer weiterhin guten Nachfragesituation in beiden Divisionen sollte das operative Ergebnis steigen lassen. Neben den Investitionen in die Kapazitätsexpansion würden weitere Akquisitionen eine wichtige Säule des Investment Case darstellen.Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, behalten die "Kauf"-Empfehlung für die Mayr-Melnhof-Aktie bei und haben das Kursziel marginal auf EUR 192 von zuvor EUR 194 reduziert. (Analyse vom 16.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.