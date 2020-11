Wiener Börse Aktienkurs Mayr-Melnhof-Aktie:

147,40 EUR +2,36% (05.11.2020, 10:57)



ISIN Mayr-Melnhof-Aktie:

AT0000938204



WKN Mayr-Melnhof-Aktie:

890447



Ticker-Symbol Mayr-Melnhof-Aktie:

MYM



Wien Ticker-Symbol Mayr-Melnhof-Aktie:

MMK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Mayr-Melnhof-Aktie:

MNHFF



Kurzprofil Mayr-Melnhof:



Die Mayr-Melnhof Gruppe (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Wien: MMK, Ticker-Symbol: MYM, NASDAQ OTC-Symbol: MNHFF) ist weltweit größter Produzent von gestrichenem Recyclingkarton, ein bedeutender Hersteller von Frischfaserkarton sowie der größte Erzeuger von Faltschachteln in Europa und in mehreren außereuropäischen Ländern.



Die Kartondivision verkauft Kartonlösungen in alle Welt und ist damit nicht nur der führende europäische Kartonproduzent, sondern auch größter Exporteur von Karton aus Europa. Die Packagingdivision bietet mit Produktionsstandorten quer über Europa ein einzigartiges gesamteuropäisches Lieferkonzept. (05.11.2020/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Mayr-Melnhof: Outperformer! - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Mayr-Melnhof-Aktie (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Wien: MMK, Ticker-Symbol: MYM, NASDAQ OTC-Symbol: MNHFF) unter die Lupe.Österreichische Aktien würden in diesem Jahr zu den Underperformern gehören. Seit Jahresbeginn liege der ATX mit 35 Prozent im Minus. Ein Hauptgrund sei die zyklische Zusammensetzung des Index mit einem hohen Gewicht der Branchen Finanzen, Öl und Stahl. Eine der positiven Ausnahmen sei Mayr-Melnhof. Mit der Aktie des Verpackungsherstellers sei es seit dem Corona-Ausverkaufstief im März bei 93,50 Euro über die Marke von 150 Euro nach oben gegangen.Nach der Rally würden die ersten Analysten vorsichtiger. In ihrem neuen Company-Report hätten die Experten der Erste Group ihr Kursziel von 138,60 auf 150 Euro angehoben. Doch sei die Empfehlung von "kaufen" auf "halten" gesenkt worden. "Unser höheres Kursziel resultiert aus leichten Anpassungen unserer Schätzungen sowie einen geänderten Zeitrahmen", so die Analysten. Für 2020 erwarte die Erste Group eine stabile Umsatzentwicklung bei rund 2,5 Mrd. Euro, aber einen Rückgang des Betriebsergebnisses um rund 11 Prozent auf 227 Mio. Euro."In den Folgejahren sehen wir Mayr-Melnhof als Profiteur der Trends zu E-Commerce sowie nachhaltigeren Verpackungen. Grundsätzlich sind wir nach wie vor davon überzeugt, dass Mayr-Melnhof auf Basis der bis dato stabilen Nachfrage mit seinem krisenresistenten Geschäftsmodell und starken Finanzprofil weiter solide Ergebnisse erzielen wird. Nach der jüngsten starken Performance sehen wir jedoch aktuell keine Kurstrigger", so die Experten. (Ausgabe 44/2020)