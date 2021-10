Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Mayr-Melnhof:



Die Mayr-Melnhof Gruppe (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Wien: MMK, Ticker-Symbol: MYM, NASDAQ OTC-Symbol: MNHFF) ist weltweit größter Produzent von gestrichenem Recyclingkarton, ein bedeutender Hersteller von Frischfaserkarton sowie der größte Erzeuger von Faltschachteln in Europa und in mehreren außereuropäischen Ländern.



Die Kartondivision verkauft Kartonlösungen in alle Welt und ist damit nicht nur der führende europäische Kartonproduzent, sondern auch größter Exporteur von Karton aus Europa. Die Packagingdivision bietet mit Produktionsstandorten quer über Europa ein einzigartiges gesamteuropäisches Lieferkonzept. (15.10.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Mayr-Melnhof-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Mayr-Melnhof-Aktie (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Wien: MMK, Ticker-Symbol: MYM, NASDAQ OTC-Symbol: MNHFF) weiterhin zu kaufen.Zusätzlich zu den Akquisitionen von Kotkamills und Kwidzyn habe Mayr-Melnhof in den letzten eineinhalb Jahren einige Restrukturierungsmaßnahmen wie die Schließung der Kartonproduktion am Standort Hirschwang sowie den Verkauf der Kartonwerke in Erbeek und Baiersbronn und des Verpackungswerks in Bielefeld abgeschlossen. Nachdem im Geschäftsjahr 2020 noch eine Rekordprofitabilität im Kartonsegment den mit der Restrukturierung einhergehenden Einmalkosten entgegengestanden habe, würden im laufenden Jahr massive Kostenanstiege, vor allem bei Altpapier, auf der Ertragskraft lasten.Die Analysten der RBI gehen davon aus, dass der Konzern nach diesem Übergangsjahr wieder zu einer steigenden Ergebniskurve zurückkehren wird. Neben der effizienteren Kostenstruktur und den Konsolidierungseffekten aus den M&A-Transaktionen sollte auch organisches Wachstum generiert werden können. Investitionen in Kapazitätserweiterungen seien in beiden Segmenten initiiert worden.In der Division MM Board & Paper (vormals MM Karton) habe das Unternehmen zuletzt einen Rekordauftragsbestand vermelden können. Die gute Nachfragesituation werde jedoch von den Rekordständen bei den Altpapierkosten bzw. den zuletzt starken Anstiegen der Energiekosten konterkariert. Letztere würden jedoch aufgrund der Sicherungspolitik erst mit Zeitverzug in der Kostenbasis verdaut. Nachdem im Frühjahr eine Erhöhung der Verkaufspreise implementiert worden sei, sei eine zweite Anhebung per Oktober notwendig gewesen. Summa summarum würden die Analysten davon ausgehen, dass der Margentiefpunkt im Q2 2021 erreicht worden sei. Die Profitabilität sollte in den nächsten Quartalen wieder sukzessive zulegen. Der für eine schnellere Ausweitung der Preis/Kosten-Schere notwendige merkliche Rückgang der Altpapierpreise sei zumindest kurzfristig jedoch nicht zu erwarten.Nachdem im Segment MM Packaging in den letzten Quartalen eine steigende Profitabilität generiert worden sei, sei für das H2 von zunehmendem Margendruck auszugehen, da die höheren Kartonpreise mit Zeitverzug schlagend würden. Mit Hinblick auf die zum Jahresende anstehenden Verhandlungen mit den Kunden habe das Unternehmen eine "proaktive" Preispolitik avisiert.Die wertgenerierenden Akquisitionen von Kotkamills und Kwidzyn seien nach Meinung der Analysten weiterhin ein zentraler Baustein des Investment Case. Während bei Kotkamills weiteres Wachstumspotenzial und höhere Kapazitätsauslastung im Fokus stünden, sei bei Kwidzyn vor allem die Kosteneffizienz hervorzustreichen. Im Rahmen der Integration gehe es nun darum, das avisierte Synergiepotenzial zu heben.Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen die "Kauf"-Empfehlung für Mayr-Melnhof, haben jedoch aufgrund niedrigerer Prognosen das Kursziel von EUR 210 auf EUR 194 gesenkt. Die Schätzungsreduktion reflektiere primär signifikant höhere Altpapierpreise. Die insgesamt deutliche Kosteninflation (u.a. auch bei Energie, Transport) solle durch Preiserhöhungen in beiden Segmenten und interne Effizienzsteigerungen kompensiert werden. Nachfrageseitig zeichne sich sowohl im Karton- als auch im Verpackungsbereich ein positives Bild. Zusätzlich zu den beiden wertsteigernden Übernahmen investiere Mayr-Melnhof auch in organisches Wachstum. Die Analysten würden davon ausgehen, dass ab dem nächsten Jahr die Ertragskurve wieder klar nach oben zeige. (Analyse vom 15.10.2021)3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.6. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person hat mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen geschlossen.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.