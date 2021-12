12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Börsenplätze Mayr-Melnhof-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mayr-Melnhof-Aktie:

174,00 EUR +1,28% (02.12.2021, 09:06)



Wiener Börse Aktienkurs Mayr-Melnhof-Aktie:

172,20 EUR -0,58% (02.12.2021, 09:39)



ISIN Mayr-Melnhof-Aktie:

AT0000938204



WKN Mayr-Melnhof-Aktie:

890447



Ticker-Symbol Mayr-Melnhof-Aktie:

MYM



Wien Ticker-Symbol Mayr-Melnhof-Aktie:

MMK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Mayr-Melnhof-Aktie:

MNHFF



Kurzprofil Mayr-Melnhof:



Die Mayr-Melnhof Gruppe (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Wien: MMK, Ticker-Symbol: MYM, NASDAQ OTC-Symbol: MNHFF) ist weltweit größter Produzent von gestrichenem Recyclingkarton, ein bedeutender Hersteller von Frischfaserkarton sowie der größte Erzeuger von Faltschachteln in Europa und in mehreren außereuropäischen Ländern.



Die Kartondivision verkauft Kartonlösungen in alle Welt und ist damit nicht nur der führende europäische Kartonproduzent, sondern auch größter Exporteur von Karton aus Europa. Die Packagingdivision bietet mit Produktionsstandorten quer über Europa ein einzigartiges gesamteuropäisches Lieferkonzept. (02.12.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Mayr-Melnhof-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Mayr-Melnhof-Aktie (ISIN: AT0000938204, WKN: 890447, Wien: MMK, Ticker-Symbol: MYM, NASDAQ OTC-Symbol: MNHFF) weiterhin zu kaufen.Mayr-Melnhof habe in Q3 2021 einige Sondereffekte im Segment MM Board & Paper verdaut, jedoch auf bereinigter Basis die Analysten-Erwartungen erfüllt. Primär aufgrund der Erstkonsolidierung von Kotkamills und Kwidzyn habe der Konzernumsatz um 28% auf EUR 818 Mio. zulegen können. Das EBIT habe von EUR 47 Mio. in der Vergleichsperiode auf EUR 85 Mio. zugelegt, habe aber einen nicht operativen Ertrag von EUR 50 Mio. aus dem Verkauf der Kartonwerke in Erbeek und Baiersbronn sowie eine Belastung von EUR 32 Mio. aufgrund M&A-bezogener Einmaleffekte (Transaktionskosten und -steuern, Bewertungseffekte) enthalten.Auf Segmentebene habe MM Packaging überzeugen können. Bei einem 4%-igen Umsatzanstieg auf EUR 418 Mio. habe sich das EBIT um 16% auf knapp EUR 44 Mio. verbessert. Die Marge habe mit 10,5% in einem sehr guten Bereich gelegen. Dies suggeriere, dass die Restrukturierungsmaßnahmen der letzten Quartale greifen würden und der Kostendruck gut verdaut worden sei.MM Board & Paper habe umsatzseitig um 65% auf EUR 435 Mio. zugelegt. Die um Einmaleffekte bereinigte Marge habe gegenüber dem Q2 leicht auf 5,3% zugelegt. Damit hätten sich Managementaussagen bezüglich der Bodenbildung der Profitabilität in Q2 bestätigt. Da die höheren Kartonpreise mit Zeitverzug im Segment schlagend würden, seien die gegen Jahresende stattfinden Preisverhandlungen mit den Kunden von besonderer Bedeutung.Die Altpapierpreise als wichtigster Kostenfaktor in der Kartonproduktion würden weiterhin auf Rekordniveaus verharren. Neben der bereits kommunizierten Preisanhebung per Oktober habe Mayr-Melnhof eine weitere Erhöhung der Kartonpreise für Anfang 2022 avisiert. Damit sollte dem Kostendruck weiter entgegengewirkt werden. Der für eine schnellere Ausweitung der Preis/Kosten-Schere notwendige, merkliche Rückgang der Altpapierpreise sei zumindest kurzfristig jedoch nicht zu erwarten.Aufgrund der Erstkonsolidierungen der beiden Unternehmenskäufe und nach Abschluss der Werksverkäufe sei die Nettoverschuldung auf EUR 1,06 Mrd. gegenüber EUR 184 Mio. per Ende Q2 angestiegen.Für das aktuelle GJ 2021 würden die Analysten unverändert einen Umsatz von EUR 2,9 Mrd. und ein EBIT von EUR 250 Mio. prognostizieren. Insgesamt erscheine das fundamentale Umfeld unverändert. Nachfrageseitig zeichne sich sowohl im Karton- als auch im Verpackungsbereich ein positives Bild ab. Aufgrund der vollen Kapazitätsauslastung sei jedoch das weitere Volumenwachstum kurzfristig limitiert. Zusätzliche Investitionen in Faltschachtelkapazitäten seien in Umsetzung. Der insgesamt deutlichen Kosteninflation (Altpapier, Energie, Transport) würden weitere Preiserhöhungen in beiden Segmenten entgegengesetzt. Die Integration der beiden wertsteigernden Übernahmen sollte weiteres Wachstum ermöglichen.Im Nachgang der im Rahmen der Erwartungen gelegenen Q3-Ergebnisse bestätigen Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, die Kaufempfehlung und das Kursziel von EUR 194,00 für die Mayr-Melnhof-Aktie. (Analyse vom 02.12.2021)