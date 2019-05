Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Mit dem am Freitag angekündigten Rücktritt von Theresa May als Premierministerin und Parteivorsitzende der "Torries" zum 7. Juni hat sich die ohnehin verzwickte politische Lage in Großbritannien bezüglich des angestrebten EU-Austritts weiter zugespitzt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Unterdessen habe sich aber zumindest die Dienstleistungsbranche in Großbritannien unbeeindruckt von den politischen Querelen gezeigt. So hätten sich die Einzelhandelsumsätze im April entgegen der Markterwartungen (-0,3% gg. Vm.) auf dem leicht nach oben revidierten (+1,2% gg. Vm.) Vormonatsniveau behaupten können. Im Jahresvergleich sei die Jahresrate damit zwar von 6,8% auf 5,2% zurückgefallen, bleibe aber nach wie vor auf einem sehr hohen Level.Zwar hätten die Einzelhandelsumsätze ein wenig Entlastung für das Pfund gebracht. Allerdings würden auch an den Finanzmärkten die Sorgen über einen ungeregelten britischen EU-Austritt in den kommenden Wochen groß bleiben, was den Euro zum Pfund über den aktuellen Notierungen von 0,88 GBP halten könnte. (27.05.2019/ac/a/m)