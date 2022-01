Börsenplätze Mattel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mattel-Aktie:

18,24 EUR +0,22% (27.01.2022, 12:47)



NASDAQ-Aktienkurs Mattel-Aktie:

20,46 USD +4,33% (26.01.2022, 22:00)



ISIN Mattel-Aktie:

US5770811025



WKN Mattel-Aktie:

851704



Ticker-Symbol Mattel-Aktie:

MTT



NASDAQ-Symbol Mattel-Aktie:

MAT



Kurzprofil Mattel Inc.:



Mattel Inc. (ISIN: US5770811025, WKN: 851704, Ticker-Symbol: MTT, NASDAQ-Symbol: MAT) ist einer der weltweit führenden Spielzeughersteller. Zu den bekanntesten Produkten des US-Unternehmens gehören Barbie-Puppen, Fisher-Price-Spielzeuge, Matchbox-Autos und Spiele wie Scrabble oder Uno. Mattel ist auch Lizenznehmer von einer Reihe von Marken aus dem Entertainment-Bereich wie beispielsweise Sponge Bob, Winnie Pooh, CARS, Toy Story oder Harry Potter. (27.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mattel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Mattel Inc. (ISIN: US5770811025, WKN: 851704, Ticker-Symbol: MTT, NASDAQ-Symbol: MAT) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kampf um die begehrte Lizenz zur Produktion von Disney-Spielzeug gehe damit in die nächste Runde. Mehr als ein halbes Jahrhundert sei Mattel Vermarktungspartner von Disney gewesen - bis man die Lizenzrechte 2016 an den Erz-Rivalen Hasbro verloren habe. Mattel habe sich daraufhin auf die Vermarktung seiner weltbekannten Barbies konzentriert und neue Kollektionen herausgebracht. Die Barbies seien modernisiert worden und hätten unterschiedliche Hautfarben und Körpertypen erhalten.Doch auch die Barbie-Puppen hätten den Verlust der Disney-Figuren nicht wettmachen können. Mattel habe deutliche Geschäftseinbußen verzeichnet. Während der Umsatz im Jahr 2016 noch bei 5,5 Milliarden Dollar gelegen habe, habe Mattel im Jahr 2020 lediglich 4,6 Milliarden Dollar erwirtschaftet.Die Euphorie sei bei Mattel dementsprechend groß. "Wir sind unglaublich stolz darauf, die Linien Disney Princess und Disney "Die Eiskönigin" wieder bei Mattel begrüßen zu dürfen", so COO, Richard Dickson. Die erste neue Kollektion der Disney-Puppen solle 2023 auf den Markt kommen. Die Figuren würden auf zahlreichen Disney-Erfolgen wie "Frozen", "Aladdin" und "Dornröschen" basieren.Der Disney-Deal habe das Potenzial, Mattel wieder ordentlich Schwung zu verleihen. Der Film "Frozen" gehöre zu den erfolgreichsten Kinofilmen aller Zeiten. Mit dem Verkauf der Figuren wird Mattel eine große Fangemeinde erreichen können, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link