NASDAQ-Aktienkurs Mattel-Aktie:

16,23 EUR -1,81% (05.02.2018, 21:59)



ISIN Mattel-Aktie:

US5770811025



WKN Mattel-Aktie:

851704



Ticker-Symbol Mattel-Aktie:

MTT



NASDAQ Ticker-Symbol Mattel-Aktie:

MAT



Kurzprofil Mattel Inc.:



Das Mattel Inc. (ISIN: US5770811025, WKN: 851704, Ticker-SymboL. MTT, NASDAQ Ticker-Symbol: MAT) ist einer der weltweit führenden Spielzeughersteller. Zu den bekanntesten Produkten des US-Unternehmens gehören Barbie-Puppen, Fisher-Price-Spielzeuge, Matchbox-Autos und Spiele wie Scrabble oder Uno. Mattel ist auch Lizenznehmer von einer Reihe von Marken aus dem Entertainment-Bereich wie beispielsweise Sponge Bob, Winnie Pooh, CARS, Toy Story oder Harry Potter. (06.02.2018/ac/a/n)

London (www.aktiencheck.de) - Mattel-Aktienanalyse von Analystin Felicia R. Hendrix von Barclays:Felicia R. Hendrix, Analystin von Barclays, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des US-Spielzeugherstellers Mattel Inc. (ISIN: US5770811025, WKN: 851704, Ticker-SymboL. MTT, NASDAQ Ticker-Symbol: MAT) von 15 auf 16 USD.Sie frage sich, ob sie nach den "grünen Sprossen" Ausschau halten sollte, auf die sich das Management im 4. Quartal 2017 bezogen habe, oder nach Anzeichen, dass die Samen unter der Oberfläche jemals keimen würden, so die Analystin der britischen Investmentbank in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Hendrix glaube, dass das Konzept der "grünen Triebe" verfrüht sei. Während die detaillierteren Diskussionen des Managements über eine Umsatzwende, die Kosteneinsparungen von 60 Mio. USD bis 2018 und erhöhte Transparenz ermutigend seien, sei die Analystin der Ansicht, dass Mattel mindestens ein Jahr davon entfernt sei, grüne Triebe zu sehen. Die meisten Geschäftsbereiche des Unternehmens seien weiterhin rückläufig und könnten einige Zeit brauchen, um sich zu stärken, zumal das Unternehmen gleichzeitig ein ehrgeiziges Kosteneinsparungsprogramm einleite.Felicia R. Hendrix, Analystin von Barclays, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "equal-weight"-Votum für die Mattel-Aktie bestätigt und das Kursziel von 15 auf 16 USD angehoben. (Analyse vom 02.02.2018)Börsenplätze Mattel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Mattel-Aktie:12,52 EUR -4,50% (06.02.2018, 08:44)