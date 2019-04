Börsenplätze Match Group-Aktie:



Kurzprofil Match Group Inc.:



Match Group (ISIN: US57665R1068, WKN: A1424N, Ticker-Symbol: 4MG, Nasdaq-Symbol: MTCH) ist ein amerikanisches Internetunternehmen, das mehrere Online-Dating-Websites besitzt und betreibt, darunter OkCupid, PlentyOfFish, Tinder, Friendscout24 und Match.com. Match Group hat den Hauptsitz in Dallas, Texas. (15.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Match Group-Aktienanalyse der "Der Aktionär":Marco Bernegg vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Match Group Inc. (ISIN: US57665R1068, WKN: A1424N, Ticker-Symbol: 4MG, Nasdaq-Symbol: MTCH) unter die Lupe.Die Aktie der Match Group, zu deren Portfolio auch die beliebte Dating-App Tinder gehöre, stehe kurz vor einem neuen Allzeithoch und damit einem Mega-Kaufsignal. Die bald erwarteten Quartalszahlen könnten für den entscheidenden Impuls sorgen. Zudem seien Expansionspläne im asiatischen Raum bekannt geworden.Wie die "Financial Times" berichte, solle die Unternehmensführung von Match Group geplant haben, die Belegschaft in Asien um 40 Prozent zu erhöhen. Des Weiteren solle es Veränderungen in der dortigen Führungsetage geben. Mit dem Schritt sollten mehr Marktanteile erschlossen werden, vor allem in Hinblick auf den Vorstoß von Facebook in den lukrativen Markt.CEO Mandy Ginsberg erkläre, dass mehrere zehn Millionen Dollar in Marketing und Einstellungsaktionen in Asien investiert werden sollten.In den Fokus würden nun die Quartalszahlen am 7. Mai rücken. Sollte die Aktie der Match Group bis dahin nicht den Sprung über das Allzeithoch bei 60,95 US-Dollar schaffen, könnten gute Quartalszahlen für den letzten Schubs sorgen. Würden die Zahlen ähnlich gut wie im Februar ausfallen, fliege der Deckel weg.Spekulativ orientierte Anleger können bereits jetzt bei der Match Group-Aktie einen Fuß in die Tür stellen, so Marco Bernegg vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 15.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link