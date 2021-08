Börsenplätze Matador Partners Group-Aktie:



Bern-Aktienkurs Matador Partners Group-Aktie:

4,28 CHF +6,47% (11.08.2021, 18:00)



ISIN Matador Partners Group-Aktie:

CH0042797206



WKN Matador Partners Group-Aktie:

A0Q3W8



Ticker-Symbol Matador Partners Group-Aktie:

SQL



Kurzprofil Matador Partners Group AG:



Matador Partners Group AG (ISIN: CH0042797206, WKN: A0Q3W8, Ticker-Symbol: SQL) mit Sitz in der Schweiz ist spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit diversifiziertes Private Equity Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist an der BX Swiss notiert. (23.08.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Matador Partners Group-Aktienanalyse von SMC Research:Holger Steffen, Analyst von SMC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Beratungsunternehmens Matador Partners Group AG (ISIN: CH0042797206, WKN: A0Q3W8, Ticker-Symbol: SQL).Mit der starken Ertragsentwicklung selbst im Pandemiejahr 2020 habe sich schon angedeutet, dass die Private-Equity-Secondary-Investments der Matador Partners Group die hohen Erwartungen an die Rentabilität und die Krisenresistenz erfüllen könnten.Noch eindrucksvoller seien die Wertzuwächse im laufenden Jahr unter wieder positiveren Rahmenbedingungen ausgefallen. In den ersten sechs Monaten hätten Erträge aus Fondsengagements in Höhe von 4,3 Mio. CHF generiert werden können, womit der Vorjahreswert mehr als verzehnfacht worden sei. Nach den Berechnungen des Analysten entspreche das einer annualisierten durchschnittlichen Rendite aus den Fondsengagements von 30,5 Prozent.Mit der Anhebung der Gewinnschätzungen hat sich das Kursziel des Analysten weiter von 4,90 auf 5,00 CHF erhöht. Die Matador Partners Group-Aktie bietet damit auch nach der erfreulichen Peformance der letzten zwölf Monate ein weiteres attraktives Kurspotenzial von rd. 17 Prozent, weshalb Holger Steffen, Analyst von SMC Research, sein Urteil "buy" bekräftigt. (Analyse vom 23.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link