Das erscheint den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" zu günstig und sie empfehlen die Masterflex-Aktie nunmehr zum Kauf. (Analyse vom 25.09.2019)



Kurzprofil Masterflex SE:



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (25.09.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) zu kaufen.Die in Gelsenkirchen ansässige Masterflex habe in den vergangenen Jahren beim Umsatz stetig zulegen können. 2018 habe der Umsatz 77,2 Mio. Euro betragen und habe sich im Zeitraum von neun Jahren verdoppeln können. Volatiler seien indes Ertragsentwicklung und EBIT-Margen gewesen. Die eigenen Erwartungen habe Masterflex bei den Margen nicht immer erreichen können. An der Stelle habe Firmenchef Andreas Bastin und CFO Mark Becks in den vergangenen Jahren das eine oder andere Mal die Prognose reduzieren müssen.Bei dem Treffen der Experten anlässlich der Herbstkonferenz von Equity Forum habe sich das Management durchaus selbstkritisch angesichts der Entwicklung der jüngsten EBIT-Margen gezeigt, zumal der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung von Verbindungs- und Schlauchsysteme schon deutlich zweistellige EBIT-Margen in der Vergangenheit habe erzielen können. Selbstkritik sei der ideale Weg zur Besserung. Mit ihrem Optimierungsprogramm "Back to Double Digit" (B2DD) wolle das Unternehmen die eigene Ertragskraft in den nächsten drei Jahren von zuletzt rund 8% ab 2022 dauerhaft wieder auf eine zweistellige EBIT-Marge heben.In den Planungsrechnungen des Optimierungsprogramms werde ein EBIT 2022 in Höhe von 10,5 Mio. Euro bei einem Umsatz von 100 Mio. Euro erwartet. Im geplanten Ertragszuwachs, ausgehend von einem für 2019 erwarteten operativen EBIT von 6,4 Mio. Euro nach 6,3 Mio. Euro in 2018, würden die Effekte aus dem Optimierungsprogramm mit 2,5 Mio. Euro eine wesentliche Rolle spielen. Weitere Ergebnisbeiträge sollten aus Volumenwachstum und Preiseffekten von netto 9,7 Mio. Euro auf Ebene des operativen EBIT generiert werden. Parallel werde die Kostenbasis im Wesentlichen durch inflationäre Effekte, ohne Effekte aus dem Optimierungsprogramm, insgesamt um 8,1 Mio. Euro bis 2022 ansteigen. Nach einer operativen EBIT-Marge von rund 8% in 2018 und 2019 solle diese Kennzahl auf operativer Basis jährlich um rund 1 Prozentpunkt verbessert werden. Negative Einmaleffekte aus dem Optimierungsprogramm würden in Höhe von 0,5 bis maximal 1 Mio. Euro anfallen.Wesentliche Bestandteile der dagegenstehenden positiven Ergebnisbeiträge von 2,5 Mio. Euro jährlich ab 2022 seien Personalkosteneinsparungen beziehungsweise eine Erhöhung der Personalproduktivität. Diese Maßnahmen sollten 1,4 Mio. Euro zur Ertragsverbesserung beitragen. Weitere Effekte würden aus Kostenoptimierungen beim Materialeinsatz und im sonstigen betrieblichen Aufwand sowie geplanten Maßnahmen im Innovationsbereich kommen. Der Plan des Managements, bei den Margen wieder zu überzeugen, sei klar strukturiert und durchdacht. Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" gehen davon aus, dass Masterflex diese Erwartungen nunmehr auch ohne weitere Stolperschritte erreichen kann. Bremsen könne das Unternehmen natürlich nur noch eine harte Rezession, die der CEO derzeit aber nicht erkennen könne. Das Geschäft entwickle sich insgesamt recht stabil.Zu den wichtigsten Branchen des Unternehmens würden die Medizintechnik, die Luftfahrt und der Industriesektor zählen. Einen ordentlichen Rückenwind habe Masterflex durch die Medizintechnik. Führend im Industriebereich sei der Maschinenbau, der in der Summe bisher noch eine zufriedenstellende Nachfrage zeige, aber sicherlich in einer Rezession anfälliger für Rückschläge sei. Zu den restlichen Branchen von Masterflex würden Energie, Bahnen, Lebensmittel und Pharmazie sowie das verarbeitende Gewerbe und die Automobilbranche zählen. Der Umsatz mit dem Autosektor liege jedoch bei weniger als 3% des gesamten Umsatzes und spiele daher für Masterflex keine größere Rolle. Bleibe es bei einer lediglich sich temporär abschwächenden Konjunktur, die sich ab 2020 wieder erhole, würden die Gelsenkirchener die aktuelle Lage ohne Blessuren überstehen.Die Experten hätten sich zuletzt im Mai 2018 zurückhaltend zur Masterflex-Aktie geäußert, weil ihnen die Prognosen vor allem bei den Margen zu ambitioniert erschienen würden. Damals habe die Aktie bei Kursen von über 8,60 Euro notiert. Inzwischen habe das Papier massiv korrigiert und handle bei Kursen um 5,40 Euro auf einem Mehrjahrestief. Börsenwert: Nur noch 54 Mio. Euro.