23,05 EUR -0,22% (18.03.2019, 12:18)



22,85 EUR -0,65% (18.03.2019, 14:34)



DE0005492938



549293



MZX



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (18.03.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX).Masterflex habe im letzten Jahr den Umsatz um 3,4 Prozent auf 77,2 Mio. Euro gesteigert und sei damit das neunte Jahr in Folge gewachsen. Nicht fortgesetzt habe sich hingegen der zwischen 2015 und 2017 verzeichnete Gewinnanstieg, stattdessen habe ein um 11 Prozent rückläufiges EBIT hingenommen werden müssen. Dies habe Masterflex mit Verweis auf anhaltende Personalengpässe bereits im November angekündigt; die damals reduzierte Ergebnisprognose sei nun erreicht worden.Dennoch sei die Profitabilitätsentwicklung enttäuschend. Obwohl Masterflex seit 2011 durchgehend klar profitabel wirtschafte und selbst in dem letzten - enttäuschenden - Geschäftsjahr eine operative Marge von über 8 Prozent erreicht habe, entspreche die Gewinnentwicklung weder dem eigenen Anspruch des Unternehmens noch den Erwartungen des Marktes. Darüber hinaus überschatte sie in der Außenwahrnehmung die zahlreichen positiven Aspekte wie die etablierte, starke Marktposition, das stetige Wachstum, die attraktiven Marktperspektiven und nicht zuletzt die Solidität des Unternehmens.Um das volle Potenzial dieser Aufstellung zu realisieren, wolle Masterflex deswegen bis zum Sommer ein umfassendes Restrukturierungsprogramm erarbeiten, mit dem die strukturellen Effizienzhindernisse systematisch angegangen und beseitigt werden sollten. Das erklärte Ziel dieses Programms sei es, eine stärkere Nutzung von Skaleneffekten zu ermöglichen und die EBIT-Marge ab dem nächsten Jahr dauerhaft über die Marke von 10 Prozent zu erhöhen.Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, bestätigt deswegen sein Urteil "buy" für die Masterflex-Aktie. (Analyse vom 18.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link