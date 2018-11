Tradegate-Aktienkurs Masterflex-Aktie:

7,92 EUR -0,75% (13.11.2018, 13:58)



Xetra-Aktienkurs Masterflex-Aktie:

8,00 EUR (12.11.2018)



ISIN Masterflex-Aktie:

DE0005492938



WKN Masterflex-Aktie:

549293



Ticker-Symbol Masterflex-Aktie:

MZX



Kurzprofil Masterflex SE:



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (13.11.2018/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX).Die Erwartung des Analysten, dass sich ab dem dritten Quartal die Umsatz- und Ergebnisdynamik bei Masterflex erhöhen würde, habe sich nicht erfüllt. Die Erlöse hätten zwar um 3,4 Prozent und damit stärker als im Durchschnitt des ersten Halbjahrs gesteigert werden können, doch sei das Tempo zu niedrig geblieben, um die bisherige Schätzung für das Gesamtjahr (+7,1 Prozent) zu untermauern. Masterflex selbst habe zwar die eigene Prognose von 4 bis 8 Prozent Umsatzwachstum aufrechterhalten, doch dürfte diese eher am unteren Ende erreicht werden.Nicht mehr erreicht werde das Ziel, die EBIT-Marge stabil auf Vorjahresniveau von 9,5 Prozent zu halten, das Masterflex zugunsten einer neuen Prognosespanne von 8,0 bis 9,0 Prozent aufgegeben habe. Das Unternehmen begründe dies mit den fehlenden Deckungsbeiträgen infolge der schwachen Umsatzdynamik sowie mit den Kosteneffekten der Maßnahmen, mit denen auf die wiederholten Kapazitätsengpässe an den deutschen Standorten reagiert worden sei bzw. reagiert werde. Dazu würden insbesondere verstärkte Neueinstellungen, Überstunden und zusätzliche Schichten zählen.Das verstärkte Personalwachstum erhöhe auch die Kostenbasis für die nächsten Jahre, weswegen der Analyst seine Margenschätzung nicht nur für 2018, sondern auch für die nächsten Jahre etwas reduziert habe. In Verbindung mit der reduzierten Umsatzschätzung resultiere hieraus ein neues Kursziel von 9,30 Euro, das zwar um ca. 10 Prozent unter dem Wert aus dem letzten Update liege, gegenüber dem aktuellen Börsenkurs aber dennoch ein Aufwärtspotenzial von mehr als 15 Prozent signalisiere. Die bisherige Entwicklung des laufenden Jahres sei zwar enttäuschend, doch an der grundsätzlichen Einschätzung von Masterflex ändere sich hierdurch nichts: Das Unternehmen sei gut positioniert, wachse kontinuierlich und profitabel, überzeuge mit komfortablen Bilanzwerten und verspreche auch für die nächsten Jahre eine Fortführung der positiven Entwicklung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Masterflex-Aktie: