Börsenplätze Masterflex-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Masterflex-Aktie:

6,80 EUR +0,74% (24.02.2021, 13:56)



Xetra-Aktienkurs Masterflex-Aktie:

6,65 EUR -0,75% (24.02.2021, 13:20)



ISIN Masterflex-Aktie:

DE0005492938



WKN Masterflex-Aktie:

549293



Ticker-Symbol Masterflex-Aktie:

MZX



Kurzprofil Masterflex SE:



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (24.02.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Ein Kursplus von immerhin über 40% seit der Erstbesprechung in der September-Ausgabe letzten Jahres steht für die Aktie der Gelsenkirchener Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) zu Buche, so die Redaktion der "AnlegerPlus News" in der aktuellen Veröffentlichung.Mit einem aktuellen Kurs von gut 7 Euro nähere sich das Papier zudem dem Kursziel von 8 Euro. Die Experten würden daher die jüngste Entwicklung bei dem Kunststoffproduzenten unter die Lupe nehmen.Masterflex verstehe sich als global agierendes Unternehmen mit eigenen Niederlassungen in den wichtigsten Märkten wie China und USA. Das Unternehmen verarbeite anspruchsvolle Hochleistungskunststoffe zu Produkten, die international Standards setzen sollten. Mit besonderen Förderschläuchen aus Polyurethan oder Spezialgeweben sei man ein wichtiger Systempartner für den ausrüstenden Maschinenbau, ebenso wie im Bereich chemischer Anlagen, in der Automobil- oder Bahnindustrie.Nach den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2020 habe das Unternehmen trotz eines erwarteten Umsatzrückgangs die ertragsseitige Prognose übertreffen, die Liquidität steigern und die Nettoverschuldung senken können. Der Umsatz in den ersten neun Monaten sei um 10,8% auf 55,8 Mio. Euro zurückgegangen, damit bewege sich Masterflex jedoch am oberen Rand der Gesamtjahresprognose, die Corona-bedingt einen Rückgang zwischen 10% bis 15% vorsehe.Trotz dieser Entwicklung habe sich der Masterflex-Vorstand nicht dazu durchringen können, die genannten Gesamtjahresprognosen für Konzernumsatz und EBIT anzuheben. Allerdings habe sich die deutsche Wirtschaft im vierten Quartal sehr robust entwickelt und eine positive Überraschung bei der für Ende März angekündigten Bekanntgabe der 2020er Geschäftszahlen scheine durchaus möglich.Investierte Anleger, die auf einen positiven Newsflow setzen, sollten ihre Aktien im Depot behalten. Die Experten von "AnlegerPlus News" erhöhen ihr mittelfristiges Kursziel auf 10,00 Euro, das Stopp-Loss-Limit sollte auf 5,50 Euro nachgezogen werden. (Ausgabe 2/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link