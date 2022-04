Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Masterflex SE:



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (04.04.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von der Montega AG:Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX).Masterflex habe letzte Woche den Geschäftsbericht für 2021 veröffentlicht, der die zuvor vermeldeten starken vorläufigen Zahlen vollständig bestätige. Der gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelte Auftragsbestand, die verzeichnete Erholung im Luftfahrtgeschäft sowie die wieder anziehende Nachfrage im wichtigen Medizintechnikmarkt würden Gruschka indes zuversichtlich stimmen, dass sich der Wachstumskurs in 2022 fortsetzen werde.Eindrucksvolle Rückkehr auf den Wachstumspfad: Der Konzernerlös sei in 2021 um 10,0% yoy auf rund 79,1 Mio. Euro gestiegen, womit die in Q4/21 angehobene Guidance (+5-8% yoy) deutlich übertroffen worden sei. Ursächlich hierfür sei die überraschend starke Entwicklung des saisonal für gewöhnlich schwachen Q4, das um 21,0% yoy auf 19,5 Mio. Euro habe zulegen können und damit einen quartalsbezogenen Rekordwert markiert habe. Neben einer hohen Nachfragedynamik im klassischen Industrieschlauchgeschäft habe Masterflex auch eine spürbar erholte Nachfrage aus dem Medizintechnikbereich verzeichnet. Das operative EBIT habe mit rund 5,8 Mio. Euro (+82,0% yoy; 7,3% Marge) das Ziel einer weiteren Margensteigerung erfüllt. Bereinigt um das noch defizitäre Geschäft von Matzen & Timm (EBIT 2021: -1,5 Mio. Euro) hätte Masterflex die für 2022 avisierte Rückkehr zur zweistelligen EBIT-Marge wohlgemerkt bereits erreicht, was nach Erachten des Analysten ein klarer Beleg für den Erfolg der umgesetzten konzernweiten Effizienzmaßnahmen sei.Wachstum dürfte sich mindestens im hohen einstelligen Prozentbereich fortsetzen: Für 2022 erwarte der Vorstand eine Steigerung des Umsatzes auf 83 bis 87 Mio. Euro sowie das endgültige Erreichen der im Rahmen des B2DD-Programms avisierten zweistelligen EBIT-Marge. Der Analyst erachte diese Zielsetzung aus folgenden Gründen für vollumfänglich erreichbar:- Nachfrage in der Medizintechnik dürfte wieder anziehen: Durch Corona-bedingte Verschiebungen u.a. von Eingriffen in der Chirurgie sei die Nachfrage von Kunden der Medizintechnik zuletzt stark gehemmt gewesen (Erlösanteil 2020: ca. 20%; 2021: 17%). Hier zeichne sich gemäß Vorstand eine deutliche Erholung ab.- Solide Preissetzungsmacht: Dank der starken Marktstellung als Nischenanbieter für Hightech-Schlauch- und Verbindungslösungen sollte Masterflex steigende Beschaffungspreise auch in 2022 größtenteils weiterreichen können.Nach dem starken Jahr 2021 dürfte Masterflex dank seiner diversifizierten Produkt- und Kundenstruktur auch in 2022 weitere Umsatz- und Ertragssteigerungen verzeichnen.Nicolas Gruschka, Analyst der Montega AG, ist unverändert vom Investment Case überzeugt und bestätigt nach Fortschreibung des DCF-Modells seine Kaufempfehlung für die Masterflex-Aktie mit einem erhöhten Kursziel von 12,00 Euro (zuvor: 11,00 Euro). (Analyse vom 04.04.2022)