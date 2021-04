Tradegate-Aktienkurs Masterflex-Aktie:

6,56 EUR +0,61% (12.04.2021, 12:00)



Xetra-Aktienkurs Masterflex-Aktie:

6,58 EUR +0,61% (12.04.2021, 09:23)



ISIN Masterflex-Aktie:

DE0005492938



WKN Masterflex-Aktie:

549293



Ticker-Symbol Masterflex-Aktie:

MZX



Kurzprofil Masterflex SE:



Die Masterflex Group (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX) ist der Spezialist für die Entwicklung und Herstellung anspruchsvoller Verbindungs- und Schlauchsysteme für vielfältige Anwendungen in fast allen Industrien. Über 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in Deutschland, Europa und der Welt in den unterschiedlichsten Bereichen.



Unter dem Dach der Masterflex Group sind sechs Spezialisten als Markenunternehmen für die verschiedensten Verbindungsanforderungen vereint. Neben Masterflex sind dies Matzen & Timm, Novoplast Schlauchtechnik, Fleima-Plastic, Masterduct und APT. Mit weiteren operativen Einheiten in Europa, Amerika und Asien ist die Masterflex Group nahezu weltweit vertreten. (12.04.2021/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Masterflex-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Masterflex SE (ISIN: DE0005492938, WKN: 549293, Ticker-Symbol: MZX).Als Spezialist für Schlauchverbindungen aus Hochleistungskunststoffen bewege sich Masterflex in einem attraktiven Markt, in dem das Unternehmen dank der Konzentration auf kundenspezifische, beratungsintensive Lösungen, der branchenweit unerreichten Material- und Technologiebreite sowie seiner Innovationsstärke seit vielen Jahren zu den führenden Anbietern gehöre. Auf dieser Grundlage habe Masterflex bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie Jahr für Jahr wachsen und auskömmliche Gewinne erwirtschaften können. Allerdings seien dabei seit mehreren Jahren die eigenen Margenziele (zweistellige EBIT-Marge) nicht erreicht worden, stattdessen sei die Profitabilität im langjährigen Trend rückläufig gewesen.In Reaktion darauf habe Masterflex 2019 ein umfassendes Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsprogramm aufgelegt, das ohne die Pandemie wahrscheinlich schon letztes Jahr für eine Trendwende in der Margenentwicklung gesorgt hätte. Doch durch den Ausbruch der Corona-Krise habe Masterflex in 2020 einen zehnprozentigen Umsatzrückgang hinnehmen müssen, in dessen Folge auch das Ergebnis deutlich gesunken sei. Doch es sei noch deutlich positiv geblieben, was ein Erfolg der vorangegangenen - und im Zuge der Pandemie nochmals verstärkten - Kostensenkungsmaßnahmen gewesen sei.Sollte nun im laufenden Jahr, wie von Masterflex geplant und von dem Analysten erwartet, die Rückkehr auf den Wachstumspfad gelingen, dürfte sich die spürbar reduzierte Kostenbasis in Form von deutlich steigenden Margen auszahlen. Dementsprechend zeige sich Masterflex zuversichtlich, schon nächstes Jahr eine zweistellige EBIT-Marge erreichen und sie in den Folgejahren dauerhaft behaupten zu können. Auch der Analyst habe seinen Schätzungen weiterhin ein Szenario fortgesetzten Umsatzwachstums und steigender Margen zugrunde gelegt und sehe auf dieser Basis einen fairen Wert von 9,20 Euro je Aktie (vorher: 9,00 Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Masterflex-Aktie: