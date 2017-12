Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA stand gestern beispielsweise die Aktie von MasterCard (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) im Fokus, die um 1,2% anstieg, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Der Kreditkartenanbieter habe eine verbesserte Dividende wie auch ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Demgegenüber habe der Hausbauer Toll Brothers (ISIN: US8894781033, WKN: 871450, Ticker-Symbol: TLK) (-7,4%) mit seinen unter den Erwartungen liegenden Geschäftszahlen keine guten Nachrichten überbringen müssen. In Folge dessen hätten auch die Konkurrenten D.R. Horton (ISIN: US23331A1097, WKN: 884312, Ticker-Symbol: HO2) (-2,3%) und Lennar (ISIN: US5260571048, WKN: 851022, Ticker-Symbol: LNN) (-1,5%) an Boden verloren. Leichter hätten auch die beiden Großbanken J.P. Morgan Chase & Co. (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) (-1,15%) und Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) (-0,45%) tendiert, nachdem beide Unternehmen für das laufende Quartal niedrigere Handelsumsätze erwarten würden.



Nestlé (ISIN: CH0038863350, WKN: A0Q4DC, Ticker-Symbol: NESR, SIX Swiss Ex: NESN, Nasdaq OTC-Symbol: NSRGF) habe bekanntgegeben, dass man Atrium für rund USD 2,3 Mrd. übernehmen werde. Mit dem Kauf der unter anderem auf natürliche Nahrungsergänzungsmittel spezialisierten Firma möchten die Schweizer offensichtlich ihre Position im Consumer-Health-Bereich stärken. (06.12.2017/ac/a/m)





