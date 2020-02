Tradegate-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

296,50 EUR +1,06% (04.02.2020, 13:33)



Xetra-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

296,40 EUR +1,82% (04.02.2020, 13:22)



NYSE-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

324,52 USD +2,72% (03.02.2020, 22:01)



ISIN MasterCard-Aktie:

US57636Q1040



WKN MasterCard-Aktie:

A0F602



Ticker-Symbol MasterCard-Aktie:

M4I



NYSE Ticker-Symbol MasterCard-Aktie:

MA



Kurzprofil MasterCard Inc.



Die MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) ist einer der beiden führenden Kreditkartenanbieter der Welt. Die MasterCard Inc. vergibt weltweit Lizenzen an Banken zur Ausgabe von Kreditkarten sowie für die Anwerbung von Vertragskunden. Weltweit werden die MasterCard-Kreditkarten von über 35 Mio. Vertragsunternehmen akzeptiert. Zum Produktportfolio der MasterCard Inc. gehört neben der Kreditkarte MasterCard die Debitkarte Maestro sowie die Bargeldbezugskarte Cirrus.



Unternehmenssitz der MasterCard Inc. ist Purchase, USA.

CEO: Ajaypal Singh Bagnga

Chairman: Richard N. Haythornhwaite (04.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - MasterCard-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Der Visa-Rivale, MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA), hat die Markterwartungen dank konsumfreudigen Kreditkartenkunden klar übertroffen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Die hohe Konsumneigung von Kreditkartenkunden im Weihnachtsgeschäft habe dem US-Finanzriesen MasterCard einen starken Jahresabschluss beschert. Im vierten Quartal sei der bereinigte Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr von USD 1,6 Mrd. auf USD 2,0 Mrd. gestiegen, wie MasterCard am Mittwoch mitgeteilt habe. Die Erlöse seien um 16 Prozent auf USD 4,4 Mrd. gestiegen.Der kleinere Wettbewerber American Express habe die Erwartungen im jüngsten Geschäftsquartal ebenfalls übertroffen. Die Finanzkonzerne würden an Transaktionsgebühren verdienen und profitieren, je öfter Kunden beim Einkaufen mit Kreditkarte zahlen würden. Die hohe Konsumbereitschaft - besonders der US-Verbraucher - und der Trend zum Online-Shopping, bei dem oft mit Karte gezahlt werde, würden schon länger für gute Geschäfte sorgen (Quelle: dpa-AFX).MasterCard kaufe Teile des dänischen Unternehmens Nets: Bei der Übernahme gehe es um die Mehrheit an Nets' Geschäft mit Firmenkunden, darunter Zahlungsabwicklung und Dienstleistungen für Echtzeitzahlungen. MasterCard wolle durch den Deal verstärkt Services für Echtzeitzahlungen anbieten. Nets sei einer der größten europäischen Zahlungsdienstleister und habe rund 3.500 Mitarbeiter. Die Firma sei vor allem in Skandinavien aktiv, seit der Fusion mit Concardis vor einem Jahr aber vermehrt auch in Deutschland. Zahlungsdienstleister seien derzeit sehr begehrt - ihr Geschäft boome, weil Verbraucher weltweit immer weniger mit Bargeld bezahlen würden, wodurch die Volumina von Karten- und Onlinezahlungen rasant steigen würden. Zugleich sei der Wettbewerb enorm. Die Firmen würden nur einen kleinen Anteil der über sie abgewickelten Umsätze erhalten, müssten aber in immer neuere Technologien investieren (Quelle: "Handelsblatt").MasterCard und Microsoft würden eine strategische Partnerschaft vereinbaren, um die Verwaltung und Nutzung der digitalen Identität für Menschen zu erleichtern. Derzeit sei der Online-Identitätsnachweis noch von physischen oder digitalen Überprüfungen abhängig, die jeweils von einer zentralen Stelle durchgeführt würden - unabhängig davon, ob es sich um die Passnummer, die Adresse, den Führerschein, Anmeldeinformationen oder ähnliches handle. Diese Abhängigkeit mache es für die Nutzer immer komplizierter, da sie sich unzählige Passwörter merken müssten, um sich auf den verschiedenen Plattformen zu identifizieren und ihre Daten zu verwalten. Gemeinsam möchten MasterCard und Microsoft eine sichere Möglichkeit bieten, ihre Identität in Echtzeit digital nachzuweisen. Die Antwort auf solche Herausforderungen sei ein Service, der es einzelnen Personen erlaube, ihre Identitätsdaten auf ihre bevorzugte Art und Weise einzugeben, zu überprüfen und freizugeben - auf den Geräten, die sie täglich verwenden würden (Quelle: newsroom.MasterCard.com).Die MasterCard-Aktie werde aktuell bei USD 324,52 (04.02.2020) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei USD 327,07 (24.01.2020), das Jahrestief bei USD 199,90 (30.01.2019) gelegen. Bei Bloomberg würden 38 Analysten die Aktie auf "buy", zwei auf "hold" und ein Analyst auf "sell" setzen. (Analyse vom 04.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze MasterCard-Aktie: