Kurzprofil MasterCard Inc.



Die MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) ist eine US-amerikanische Kreditkartenorganisation. Als Bindeglied zwischen Geldinstituten, Betrieben, Händlern, Karteninhabern und der öffentlichen Hand fungierend bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Zahlungsdiensten in den Bereichen Kredit, Kontobelastung, Prepaid sowie artverwandte Leistungen an. Dabei agiert das Unternehmen als Franchisegeber, Vermittler und Berater gleichzeitig. Vor allem die Kreditkartentypen MasterCard, Maestro (auf PIN basierend) und Cirrus (Bargeldbezug) zählen zu den weltweit anerkannten und vielgenutzten Kreditkarten. Darüber hinaus sind Transaktions- sowie Support-Services über das Netzwerk im Angebot inbegriffen.



Zu den weiteren Unternehmensaktivitäten zählen auch die Verwaltung und Förderung der Marken durch Werbung, interaktive Programme und Sponsoring-Initiativen sowie die Entwicklung von neuen Technologien. Neben den genannten Bereichen verfügt MasterCard über Know-how in Produktentwicklung, Zahlungstechnologien, Beratung sowie Information. (28.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MasterCard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kreditkartenanbieters MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker-Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) unter die Lupe.Der US-Finanzkonzern MasterCard habe Gewinn und Erlöse dank höherer Ausgaben mit Kreditkarten weiter gesteigert. Im vierten Quartal habe das Unternehmen laut Mitteilung vom Donnerstag unterm Strich 2,4 Milliarden Dollar und damit knapp ein Drittel mehr als vor einem Jahr verdient. Der Umsatz habe um 27 Prozent auf 5,2 Milliarden Dollar zugenommen.Wie den Rivalen Visa und American Express komme MasterCard zugute, dass sich der Tourismus vom Stillstand zu Beginn der Pandemie erholt habe. So seien die Auslandszahlungen im jüngsten Quartal um mehr als 50 Prozent gestiegen.Allerdings habe MasterCard Investoren in einer Präsentation vor neuen Schwierigkeiten gewarnt. So seien die grenzüberschreitenden Kreditkartenzahlungen in den vergangenen Wochen, in denen es wegen der Omikron-Virusvariante erneut Lockdowns und Reisebeschränkungen gegeben habe, schon wieder leicht gesunken. Beim Ausblick für das laufende Vierteljahr habe sich das Unternehmen deshalb entsprechend vorsichtig gegeben.American Express habe bereits Zahlen vorgelegt. Diese seien enorm stark ausgefallen. Im vierten Quartal seien die Erlöse im Jahresvergleich um 30 Prozent auf 12,1 Milliarden Dollar gestiegen, wie der US-Finanzkonzern am Dienstag mitgeteilt habe. Laut Vorstandschef Stephen J. Squeri seien Kreditkartenausgaben auf "Rekordniveau" verzeichnet worden.Die Quartalszahlen hätten die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. American Express habe zudem die Umsatzziele für das laufende Geschäftsjahr angehoben und wolle erstmals seit 2019 die Quartalsdividende erhöhen. Das sei bei Anlegern gut angekommen.Die Aktie von American Express habe daraufhin deutlich zulegen können, gönne sich am heutigen Donnerstag aber eine Verschnaufpause. Die Aktie von MasterCard gewinne derweil gut zwei Prozent auf 352,23 Dollar. Konkurrent Visa wolle seine Zahlen nach US-Börsenschluss vorlegen. Seit der Empfehlung des "Aktionär" für die Aktien von American Express und Visa konnten beide Werte gut zulegen. Anleger bleiben investiert, so Marion Schlegel. (Analyse vom 27.01.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link