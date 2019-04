NYSE-Aktienkurs MasterCard-Aktie:

Kurzprofil MasterCard Inc.



Die MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) ist einer der beiden führenden Kreditkartenanbieter der Welt. Die MasterCard Inc. vergibt weltweit Lizenzen an Banken zur Ausgabe von Kreditkarten sowie für die Anwerbung von Vertragskunden. Weltweit werden die MasterCard- Kreditkarten von über 35 Mio. Vertragsunternehmens akzeptiert.



Zum Produktporfolio der MasterCard Inc. gehört neben der Kreditkarte MasterCard die Debitkarte Maestro sowie die Bargeldbezugskarte Cirrus.



Unternehmenssitz der MasterCard Inc. ist Purchase, USA.

CEO: Ajaypal Singh Bagnga

Chairman: Richard N. Haythornhwaite (18.04.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MasterCard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Kreditkartenkonzerns MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) unter die Lupe.MasterCard-Aktionäre seien wirklich zu beneiden. Die Aktie habe ihre Verluste aus dem vierten Quartal längst wettgemacht. Nun klettere der Titel auf den höchsten Stand seit dem Börsengang im Jahr 2008. Auch die maue Bilanz von American Express könne der MasterCard-Aktie nichts anhaben.MasterCard sei an der Börse weiterhin nicht zu stoppen. Seit der "Aktionär"-Empfehlung liege die Aktie mit 160% im Plus. Zwar sei das 2019er-KGV von 32 hoch, allerdings überzeuge der US-Konzern mit einer sehr starken Profitabilität und einem breiten Partnernetz. Knapp 44 Mio. Händler in fast allen Ländern der Welt würden MasterCard akzeptieren. Das sei ein Burggraben, der ganz schwer zu überwinden sei. Investiert bleiben, rät Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.04.2019)