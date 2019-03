ISIN MasterCard-Aktie:

Kurzprofil MasterCard Inc.



Die MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) ist einer der beiden führenden Kreditkartenanbieter der Welt. Die MasterCard Inc. vergibt weltweit Lizenzen an Banken zur Ausgabe von Kreditkarten sowie für die Anwerbung von Vertragskunden. Weltweit werden die MasterCard- Kreditkarten von über 35 Mio. Vertragsunternehmens akzeptiert.



Zum Produktporfolio der MasterCard Inc. gehört neben der Kreditkarte MasterCard die Debitkarte Maestro sowie die Bargeldbezugskarte Cirrus.



Unternehmenssitz der MasterCard Inc. ist Purchase, USA.



CEO: Ajaypal Singh Bagnga



Chairman: Richard N. Haythornhwaite (22.03.2019/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - MasterCard-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des US-Kreditkartenkonzerns MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) unter die Lupe.Gemessen an den objektiven Kriterien des "HSBC Trendkompass" befinde sich die MasterCard-Aktie in einem idealtypischen Haussetrend. Besonders zu schätzen wissen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt Situationen, in denen dazu ein Ausbruch im eigentlichen Chartverlauf kommt. Genau diese Ausgangssituation liege derzeit bei dem Finanzdienstleister vor, denn mit 237,08 USD sei jüngst der Sprung auf ein neues Rekordhoch gelungen. Neben einem der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt sei zuvor bereits eine klassische Flaggenkonsolidierung ausgebildet worden. Rein rechnerisch ergebe sich aus diesem trendbestätigenden Kursmuster ein Kursziel von rund 255 USD. Knapp darüber warte mit der 161,8%-Fibonacci-Projektion des Korrekturimpulses vom 4. Quartal 2018 bei 258,38 USD im "uncharted territory" ein weiteres Anlaufziel. Zusätzlicher Rückenwind komme vom MACD und von der Relativen Stärke nach Levy, die den beschriebenen Ausbruch jeweils bestätigen würden.Um die Gefahr eines nachhaltigen Rebreaks des alten Allzeithochs (225,35 USD) gar nicht erst aufkommen zu lassen, können Anleger in Zukunft das Märztief bei 215,93 USD als Stopp-Loss auf der Unterseite heranziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 22.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze MasterCard-Aktie:208,00 EUR +1,41% (22.03.2019, 09:04)Tradegate-Aktienkurs MasterCard-Aktie:209,26 EUR +0,90% (22.03.2019, 09:31)NYSE-Aktienkurs MasterCard-Aktie:235,87 USD +2,60% (21.03.2019, 21:01)