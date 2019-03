ISIN MasterCard-Aktie:

US57636Q1040



WKN MasterCard-Aktie:

A0F602



Ticker-Symbol MasterCard-Aktie Deutschland:

M4I



NYSE Ticker-Symbol MasterCard-Aktie:

MA



Kurzprofil MasterCard Inc.



Die MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA) ist einer der beiden führenden Kreditkartenanbieter der Welt. Die MasterCard Inc. vergibt weltweit Lizenzen an Banken zur Ausgabe von Kreditkarten sowie für die Anwerbung von Vertragskunden. Weltweit werden die MasterCard- Kreditkarten von über 35 Mio. Vertragsunternehmens akzeptiert.



Zum Produktporfolio der MasterCard Inc. gehört neben der Kreditkarte MasterCard die Debitkarte Maestro sowie die Bargeldbezugskarte Cirrus.



Unternehmenssitz der MasterCard Inc. ist Purchase, USA.



CEO: Ajaypal Singh Bagnga



Chairman: Richard N. Haythornhwaite (14.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - MasterCard-Aktienanalyse von Analyst Moshe Katri von Wedbush Securities:Moshe Katri, Analyst von Wedbush Securities, bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse seine Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des Kreditkartenanbieters MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA).Die Analysten von Wedbush Securities schreiben das Bewertungsmodell von MasterCard Inc. in die Zukunft fort.Analyst Moshe Katri passt das Kursziel für die MasterCard-Aktie von 220,00 auf 235,00 USD nach oben an.Ein Investment in MasterCard erscheine wegen des attraktiven Geschäftsmodells, der Wachstumsperspektiven und der Aussichten auf steigende Erträge für die Aktionäre lohnenswert.In ihrer MasterCard-Aktienanalyse stufen die Analysten von Wedbush Securities den Titel unverändert mit "outperform" ein.XETRA-Aktienkurs MasterCard-Aktie:202,21 EUR -0,77% (14.03.2019, 14:19)Tradegate-Aktienkurs MasterCard-Aktie:201,50 EUR -0,14% (14.03.2019, 14:38)NYSE-Aktienkurs MasterCard-Aktie:229,08 USD +0,25% (14.03.2019, 14:57)