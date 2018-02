Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während die meisten Betriebe in China wegen des Neujahresfestes geschlossen sind, erhalten die Metalle vor allem Impulse von den Makrofaktoren, so die Analysten der Commerzbank.



So habe die ausgeprägte USD-Schwäche - der handelsgewichtete USD-Index sei so schwach wie zuletzt im Dezember 2014 - auch den Metallen Flügel verliehen: Der LME-Industriemetallindex sei auf ein Fünf-Jahreshoch gestiegen. Doch die Währungsanalysten würden mit einem baldigen Ende der USD-Schwäche rechnen. Damit würde auch dieses stützende Argument wegfallen. Eine Preiskorrektur wäre die Folge, zumal die Analysten die jüngste Stärke auch auf spekulative Kräfte zurückführen würden.



Die Analysten hätten in der Vergangenheit häufig auf eine geringere Aussagekraft der LME-Lagerstatistik hingewiesen. Die Ausnutzung von Arbitrage-Möglichkeiten durch chinesische Händler zwischen ihrem Heimatmarkt und der LME sowie die Abflüsse von der LME in nicht registrierte Lagerhäuser hätten ein zu angespanntes Angebotsbild gezeichnet. Zumindest bei Aluminium sei man nun tatsächlich eindrucksvoll eines Besseren belehrt worden: Die LME-Lagerbestände in Port Klang in Malaysia seien binnen nur einer Woche um 200.000 Tonnen gestiegen. Gleichzeitig seien die verfügbaren SHFE-Aluminiumlagerbestände auf ein Allzeithoch von über 811.000 Tonnen gestiegen. Damit werde deutlich, dass die Verfügbarkeit von Aluminium nicht ganz so gering sei, wie der Rückgang der LME-Lagerbestände um über 1 Mio. Tonnen im Vorjahr angedeutet habe. Dies dürfte sowohl die physischen Prämien als auch die Preise eher belasten. (16.02.2018/ac/a/m)





