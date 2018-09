Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Maschinenfabrik Berthold Hermle-Vorzugsaktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Maschinenfabrik Berthold Hermle-Vorzugsaktie:

389,00 EUR -0,26% (20.09.2018, 14:25)



ISIN Maschinenfabrik Berthold Hermle-Vorzugsaktie:

DE0006052830



WKN Maschinenfabrik Berthold Hermle-Vorzugsaktie:

605283



Ticker-Symbol Maschinenfabrik Berthold Hermle-Vorzugsaktie:

MBH3



Kurzprofil Maschinenfabrik Berthold Hermle AG:



Die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG (ISIN: DE0006052830, WKN: 605283, Ticker-Symbol: MBH3) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren. Hermle-Werkzeugmaschinen kommen aufgrund ihrer hohen Qualität und Präzision in Hightech-Branchen wie dem Werkzeug- und Formenbau, der Medizintechnik, optischen Industrie, Energietechnik, Luftfahrt-, Automobil- und Motorsportindustrie sowie bei deren Zulieferern zum Einsatz. Hermle-Aktien werden im Regulierten Markt der Börsen Stuttgart und Frankfurt am Main gehandelt. (20.09.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Maschinenfabrik Berthold Hermle-Aktienanalyse von Investmentanalyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie der Maschinenfabrik Berthold Hermle AG (ISIN: DE0006052830, WKN: 605283, Ticker-Symbol: MBH3).Die im zweijährigen Turnus in Stuttgart stattfindende AMB (18.-22. September) sei mit ca. 90 Tsd. Besuchern eine der führenden Messen für die Metallbearbeitung. Angesichts eines inländischen Besucheranteils von ca. 84% sei die Messe ein gutes Barometer für den Investitionszyklus in Deutschland. Mit dem bisherigen Messeverlauf habe sich Hermle sehr zufrieden gezeigt. Selbst aus der Automobilzulieferindustrie seien in der Breite keine pessimistischen Stimmen zu hören.Auch in den relevanten Auslandsmärkten seien bisher keine Signale für einen bevorstehenden Abschwung sichtbar. Auf der US-Branchenmesse IMTS Chicago (10.-15. September) sei die Stimmung ausgesprochen gut gewesen. Wir hörten auf der AMB zum US-Markt aber auch kritischere Ausstellerstimmen, die sich jedoch auf das von Hermle nicht bediente automobile OEM-Projektgeschäft bezogen, so Stefan Maichl, Analyst der LBBW. In China scheine sich die Werkzeugmaschinennachfrage trotz des Handelsstreits zumindest im von Hermle adressierten Premium-Standardmaschinensegment stabil zu entwickeln.Der neue Standort Zimmern o.R. fokussiere sich aktuell auf die Maschinenbettenfertigung aus Mineralguss. Ziel sei eine weitgehende Selbstversorgung. Die Rückwärtsintegration solle die Versorgungssicherheit und Qualität eines für die Maschinenperformance als kritisch betrachteten Bauteils erhöhen. Weitere Effizienz-potentiale würden in der Fertigung gesehen. Der Schritt passe zur Firmenphilosophie. Einer der zentralen Erfolgsfaktoren von Hermle sei nach Erachten des Analysten eine im Sektorvergleich hohe Wertschöpfungstiefe in Kombination mit sehr effizienten Fertigungsprozessen.Das DCF-basierte Kursziel des Analysten bleibe bei 435 EUR je Aktie. Risiken für seinen Investmentcase: Investitionsgüterkonjunktur.Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst der LBBW, bestätigt das "kaufen"-Rating für die Maschinenfabrik Berthold Hermle-Vorzugsaktie. (Analyse vom 20.09.2018)