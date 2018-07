Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG (ISIN: DE0006052830, WKN: 605283, Ticker-Symbol: MBH3) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren. Hermle-Werkzeugmaschinen kommen aufgrund ihrer hohen Qualität und Präzision in Hightech-Branchen wie dem Werkzeug- und Formenbau, der Medizintechnik, optischen Industrie, Energietechnik, Luftfahrt-, Automobil- und Motorsportindustrie sowie bei deren Zulieferern zum Einsatz. Hermle-Aktien werden im Regulierten Markt der Börsen Stuttgart und Frankfurt am Main gehandelt. (25.07.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Maschinenfabrik Berthold Hermle-Aktienanalyse von Investmentanalyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Vorzugsaktie der Maschinenfabrik Berthold Hermle AG (ISIN: DE0006052830, WKN: 605283, Ticker-Symbol: MBH3).In den ersten fünf Monaten habe sich der Auftragseingang um 29% (vergleichbarer Sektor: +15%) auf 216 Mio. EUR erhöht. Nach 33% in Q1 habe sich das Orderwachstum im April/Mai auf nach wie vor dynamische +23% abgeschwächt. Der im Herbst 2017 gestartet positive Ordertrend im Inland habe sich im April/Mai mit +58% fortgesetzt. Verhaltener habe sich die Auslandsnachfrage gezeigt, die basisbedingt nur um +3% habe zulegen können. Wenngleich der Analyst Anzeichen für ein zyklisches Orderhoch in H1 erkenne, seien klare Signale für eine abrupte Trendwende in H2 noch nicht erkennbar.Im Umsatz sei der Konzern in den ersten fünf Monaten um 11% auf 173 Mio. EUR gewachsen. Damit habe sich das Tempo von 15% in Q1 im April/Mai auf 7% abgeschwächt. Der Analyst sehe darin keinen anhaltenden Momentumverlust, sondern führe dies auf abrechnungsbedingte Faktoren mit einer in H2 erwarteten Gegenbewegung zurück. Das EBIT habe sich bis Mai zum Umsatz (wie bereits in Q1) leicht unterproportional verbessert. Belastend hätten Preissteigerungen bei einigen Rohmaterialien, die Tariflohnerhöhung und der schwache USD gewirkt.Der Rekordauftragsbestand Ende Mai von 168 Mio. EUR (+58%) sichere das Umsatzwachstum bis weit ins vierte Quartal bereits gut ab. Teilweise würden die gebuchten Aufträge erst 2019 umsatzwirksam.Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst der LBBW, bestätigt sein DCF-basiertes Kursziel von 435,00 EUR und das "kaufen"-Rating für die Maschinenfabrik Berthold Hermle-Vorzugsaktie. (Analyse vom 25.07.2018)