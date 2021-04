NYSE-Aktienkurs Martin Marietta-Aktie:

346,19 USD -0,29% (15.04.2021, 15:47)



ISIN Martin Marietta-Aktie: US5732841060

US5732841060



WKN Martin Marietta-Aktie: 889585

889585



Ticker-Symbol Martin Marietta-Aktie: MMX

MMX



NYSE-Ticker-Symbol Martin Marietta-Aktie: MLM

MLM



Kurzprofil Martin Marietta Materials Inc.



Martin Marietta Materials Inc. (ISIN: US5732841060, WKN: 889585, Ticker-Symbol: MMX, NYSE-Symbol: MLM) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Raleigh, North Carolina, und Mitglied des S&P 500 Index. Martin Marietta Materials ist ein Lieferant von Zuschlagstoffen und schweren Baumaterialien. Man hat Niederlassungen in 26 Bundesstaaten, Kanada und der Karibik. (15.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Martin Marietta-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Martin Marietta Materials (ISIN: US5732841060, WKN: 889585, Ticker-Symbol: MMX, NYSE-Symbol: MLM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Martin Marietta habe alles richtig gemacht. Die Idee sei gewesen, dass Martin Marietta - ein US-Unternehmen, dass 98% seiner Umsätze in den USA generiere und viele Arbeitsplätze dort vorhalte - an der geplanten Erneuerung und dem Ausbau der Infrastruktur in den USA ordentlich verdienen sollte. Die Martin Marietta-Aktie habe gestern ein neues Rekordhoch erreicht. Vorbörslich sei sie weiter im Plus. Sie sei zwar teuer, aber der Trend zeige nach oben. Die Martin Marietta-Aktie läuft nach oben und solange die Infrastrukturprogramme laufen, geht es hier so weiter, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.04.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Martin Marietta-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Martin Marietta-Aktie:289,80 EUR -0,10% (15.04.2021, 16:01)