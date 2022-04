Notenbanken: Die Umsetzung stehe noch aus



Zudem würden die prognostizierten bzw. angedeuteten Maßnahmen der Notenbanken einen Belastungsfaktor darstellen. So würden von der FED nach dem erfolgtem ersten Zinsschritt in diesem Jahr weitere neun Zinserhöhungen à 0,25 Prozent vom Markt erwartet - bei gerade einmal sechs ausstehenden Sitzungen.



Die EZB ihrerseits werde zumindest ihre Liquidität abbauen. Und auch wenn es ihr am Mut für Zinsschritte fehlen sollte: Der Markt nehme darauf keine Rücksicht. So rentiere die 10-jährige Bund zwischenzeitlich wieder bei knapp 0,6 Prozent. Das sorge zwar noch nicht für eine positive Realrendite, markiere aber eine Aufwärtsbewegung von fast einem Prozent binnen eines Jahres. Insofern könnten Banken und Versicherungen zu den begünstigten Branchen der kommenden Monate zählen.



Spekuliere der Markt bereits auf ein Wiederaufbauprogramm?



Wenn Anleihen, wie beschrieben, zumindest nominell attraktiver würden, müsste der Wind für Aktien rauer werden. Doch seien die Realzinsen weiterhin deutlich negativ und möglicherweise handele der Markt auch bereits eine unausgesprochene Hoffnung auf die Zukunft. Nämlich einen kommenden Waffenstillstand oder gar Friedensschluss, dem ein milliardenschweres Hilfsprogramm für den gebeutelten Staat und seine zerstörte Infrastruktur folgen könnte. Das würde, so zynisch es zum jetzigen Zeitpunkt klingen möge, für Westeuropa und die USA ausgehend von der Bauindustrie und der sicherlich auf Jahre hinaus ausgebuchten Rüstungsbranche einen zusätzlichen Nachfrageschub auslösen.



Insofern sollte das von vielen Analysten im Munde geführte Stagflationsszenario nach meinem Verständnis nur von kurzer Dauer sein. Die Inflation werde zwar anhaltend hoch bleiben - aber die Nachfrage mittelfristig ebenso.



Dafür habe in gewisser Weise auch Putins Aggression gesorgt: Denn die - wenn auch spät - ins Auge gefasste Emanzipation Europas von Russlands Rohstoffen werde die Energiewende hin zu den erneuerbaren Energien beschleunigen und die Exploration in anderen Regionen der Welt unterstützen. Gemeinsam mit den Überlegungen oder gar Bewegungen in Richtung einer De-Globalisierung seien deshalb in den kommenden Jahrzehnten umfangreiche Investitionen zu stemmen.



Selbst wenn also auf kurze Sicht das Szenario für die Aktienmärkte nicht das beste scheine - auf lange Sicht werde es eines sein, mit dem diese leben könnten. (04.04.2022/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Der von Wladimir Putin begonnene Krieg in der Ukraine verursacht vor allem millionenfaches menschliches Leid, so die Experten von SIGNAL IDUNA Asset Management.Daneben werfe er Fragen auf, denen viele europäische Länder lange Zeit bewusst oder unbewusst ausgewichen seien. Dazu gehöre auch die nach dem Preis der Abhängigkeit von russischen Energielieferungen und den Konsequenzen für Privathaushalte und Unternehmen.Der Kapitalmarkt habe diese Fragen in den vergangenen Wochen beantwortet. Das Urteil falle, betrachte man die heutigen Kursniveaus in Europa, Japan und den USA im Vergleich zu den Werten am 23. Februar, einen Tag vor dem russischen Überfall, nicht einheitlich aus. Auch wenn einzelne Branchen, wie Automobile und Einzelhandel, seit Beginn des Krieges spürbar nachgegeben hätten, bleibe ein erwartetes deutliches Minus bei den großen Indices aus. Zwar habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) rund 1 Prozent verloren - dagegen haben der FTSE 100 (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378) der Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) und der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) zwischen 0,6 und gut 7 Prozent (in jeweiliger Währung) zugelegt. Dabei hätten die Märkte außerhalb Europas von ihrer regionalen Entfernung zum Krisenherd profitiert. Gleichwohl verwundere das Gesamtbild. Dies umso mehr als die Börsen auch die Konsequenzen der anhaltenden Inflation in den USA und Europa weiterhin einzupreisen gehabt hätten.Die Gewinnaussichten schienen noch immer gutMir erscheine das vor dem Hintergrund des Margendrucks und der immer noch nicht ausgestandenen Brüche in den globalen Lieferketten etwas zu optimistisch. Wohl gebe es Branchen, deren Situation als robust betrachtet werden könne, wie Technologie und Pharma. Doch gebe es auch zahlreiche Branchen, die in Mitleidenschaft gezogen würden, weil ihre Einkaufspreise sich massiv erhöht hätten und sie bislang nicht in der Lage gewesen seien, diese Entwicklung umfänglich auf ihre Kunden abzuwälzen. Dieser Druck werde anhalten. Zumal beispielsweise China mit Shanghai im Rahmen seiner Null-Covid-Politik derzeit nicht irgendeine Stadt herunterfahre.