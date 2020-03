In den USA würden am Dienstag das Verbrauchervertrauen sowie am Mittwoch und Freitag mehrere Einkaufsmanagerumfragen im März die Stimmungseintrübung verdeutlichen. Am Donnerstag stünden zudem Auftragseingänge für Februar und am Freitag noch der Arbeitsmarktbericht für März auf der Agenda. Und in China kämen über die Woche verteilt alle wichtigen Einkaufsmanagerindices für März.



München (www.aktiencheck.de) - Mit den immer umfangreicheren Hilfspaketen haben sich die Börsen zu stabilisieren begonnen, so Merck Finck Privatbankiers im aktuellen "Wochenausblick"."Das EZB-Notfallprogramm war der erste Anker für die Märkte, weitere die unlimitierten Anleihekäufe der FED und die gewaltigen Rettungsprogramme von Staaten wie Deutschland und den USA", sage Robert Greil. Der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers sehe die Börsen aber noch nicht über den Berg: "Diese erste Marktstabilisierung muss sich erst noch beweisen - damit sie nachhaltig wird, sind positive Virusnachrichten unerlässlich." Greil warne zudem vor den längerfristigen Folgen stark steigender Staatsverschuldungen und auch angedachter Tabubrüche wie "Corona-Bonds": "Wichtig sind jetzt zielgerichtete kurzfristige Maßnahmen - dafür sollten durch die Hintertür keine Euro-Bonds eingeführt werden, die nach der Krise eine neue Vergemeinschaftungsrealität von Schulden für die Zukunft schaffen."Die Konjunkturdaten der kommenden Woche würden die negativen Auswirkungen der Virusausbreitung zunehmend zeigen: In der Eurozone gelte das beispielsweise für das am Montag anstehende Wirtschaftsvertrauen im März. Am Dienstag würden hier die Inflationsdaten und am Mittwoch der Arbeitsmarktbericht sowie am Freitag Einzelhandelsumsätze folgen. Wie für die Eurozone, Großbritannien und die USA stünden auch in Deutschland am Mittwoch und Freitag die finalen März-Einkaufsmanagerindices an. Hierzulande kämen im Wochenverlauf zudem ebenfalls Einzelhandelsumsätze, Inflations- sowie Arbeitsmarktzahlen.