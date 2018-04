Der Inflationstrend gebe nach wie vor Rätsel auf. Europa habe erneut unerwartet geringe Preissteigerungen gemeldet. In den USA würden sich die Erwartungen eines anziehenden Inflationstrends noch nicht in den Daten niederschlagen. In Japan habe sich die Inflationsrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) in den zwölf Monaten bis Januar hartnäckig auf einem äußerst niedrigen Niveau von maximal 0,1 Prozent bewegt, bevor sie im Februar leicht angezogen habe.



Weltweit würden die Unternehmensgewinne weiterhin nach oben tendieren, wenngleich die Gewinnrevisionen für Europa seit Jahresbeginn nachgelassen hätten. Mit Blick auf die Zahlen erscheine Japan global als die beste Region. Das Gesamtbild liefere derzeit kein überzeugendes Argument dafür, Europa noch gegenüber den USA zu bevorzugen. "Mit unserer insgesamt vorsichtigeren Aktienpositionierung halten wir jetzt zudem ein ausgewogeneres Verhältnis von zyklischen zu defensiven Werten für angebracht. Innerhalb Europas bevorzugen wir weiterhin Small Caps gegenüber Large Caps", so Greil.



Anleihen seien insgesamt teuer. Unternehmensanleihen würden attraktiver als Staatsanleihen bleiben, hätten aber gegenüber dem Vorjahr ein wenig von ihrer Attraktivität eingebüßt. Die größten Risiken seien politischer Natur - wie etwa ein möglicher Handelskrieg - oder bestünden in der Gefahr einer aus dem Ruder laufenden Verkaufswelle an den Anleihenmärkten, wenn die Zentralbanken keine Liquidität mehr bereitstellen würden. "Zusammen mit dem Risiko steigender Renditetrends bleiben wir daher in Anleihen untergewichtet, vor allem in Staatsanleihen", sage Greil



Die jüngsten Marktturbulenzen hätten den kurzfristigen Ausblick für den US-Dollar in Frage gestellt. Der Greenback habe es nicht geschafft, als Reaktion auf die robusteren US-Wachstumsaussichten und die Marktturbulenzen deutlich zuzulegen. "An der Schwäche des US-Dollars und der Stärke des Euros dürfte sich daher wenig ändern", meine Greil.



Einige Industrierohstoffe, wie beispielsweise Kupfer, hätten Preisrückgänge verzeichnet, aber nicht in einem Maße, das Anlass gebe, sich über eine nachlassende weltweite Nachfrage Gedanken zu machen. Im Gegensatz dazu habe der Ölpreis zwischenzeitlich seinen höchsten Stand seit gut drei Jahren erreicht. (10.04.2018/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Nach einer zwischenzeitlichen Erholung in der zweiten März-Hälfte sind die Aktienmärkte zuletzt erneut unter Druck geraten, so Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers.Dafür gebe es drei Gründe: Erstens hätten die USA ihre Zolldrohungen verschärft. Damit einhergehend bestünden zweitens Ängste hinsichtlich des weltweiten Wirtschaftswachstums; die Unternehmensstimmung habe sich in Europa, aber auch in anderen Regionen bereits verschlechtert. Drittens halte die Normalisierungspolitik der Notenbanken weiter an.Dabei habe das Jahr vielversprechend begonnen. Der Euroraum verzeichne weiter überdurchschnittliches Wachstum, wenngleich einige Umfragen - vor allem hinsichtlich Frühindikatoren - etwas schwächere harte Daten andeuten würden. So habe sich auch Chinas Unternehmensstimmung zu Jahresbeginn etwas abgeschwächt - genauso wie die Dynamik der Einzelhandelsumsätze. Die japanische Wirtschaft werde durch das solide globale Wachstum getragen und dürfte weiterhin über ihrem Potential zulegen.