Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der vergangenen Woche drehte sich alles um die Abwertung des chinesischen Yuans, die Sorge um einen möglichen Währungskrieg zwischen den USA und China auslöste, so die Experten von XTB.In Europa sorge das politische Chaos innerhalb der italienischen Regierung aus rechter Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung für Unruhen. In den letzten Monaten sei im Parlament eine immer größere Spaltung zu beobachten gewesen. Der stellvertretende Regierungschef Matteo Salvini sehe keine Zukunft für die aktuelle Koalition und fordere eine schnelle Neuwahl um selbst Ministerpräsident zu werden. Am Freitag habe die Lega ein Misstrauensvotum gegen den parteilosen Ministerpräsident Giuseppe Conte beantragt. Eine mögliche Abstimmung könnte am 13. Oktober stattfinden. Der EUR/USD stehe am Montag unter Druck. Nach der Zurückeroberung der wichtigen 1,12er-Marke habe das Paar einige Tage seitwärts tendiert und eine sehr geringe Volatilität aufgewiesen. Im heutigen frühen Handel hätten die Bären die Unterseite der jüngsten Konsolidierung um die 1,1180 durchbrochen, sodass der EUR/USD auch aus technischer Sicht mit mehr Verkaufsdruck konfrontiert werden könnte.Der DE30 versuche sich weiterhin von seinem im Juli eingeleiteten Ausverkauf zu erholen. Ein langer unterer Schatten bei der letzten Wochenkerze könnte den Bullen etwas Hoffnung gemacht haben. Wichtige Widerstandszonen, wie beispielsweise die 12.000-Punkte-Marke, seien noch weit entfernt, sodass weitere Anstiege notwendig seien, um das Vertrauen nachhaltig zu stärken. Der Beginn der neuen Handelswoche sei zwar positiv gewesen, die lokalen Hochs um die 11.850 Punkte würden jedoch unüberwindbar bleiben. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiere der deutsche Leitindex bei 11.745 Punkten. (12.08.2019/ac/a/m)