Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) nähert sich der Marke von 4.000 Punkten an, so die Experten von XTB.EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) lege am letzten Handelstag der Woche leicht zu, nachdem das Paar gestern unter dem Tief vom 25. Mai bei 1,0642 geschlossen habe. Der Bruch signalisiere einen Richtungswechsel, sodass das Tief vom 20. Mai bei 1,0533 das nächste Ziel auf der Unterseite darstellen könnte. Am Donnerstag habe der Euro aufgrund der EZB-Entscheidung eine sehr volatile Sitzung erlebt. Die EZB habe die Zinsen unverändert gelassen und das Ende des Anleihekaufprogramms angekündigt. Dies deute auf eine Anhebung bei der nächsten Sitzung im Juli um 25 Basispunkte hin. Die US-Inflationsdaten könnten heute darüber entscheiden, ob der gestrige Rückgang fortgesetzt werde.Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) scheine in dieser Woche ein weiteres Mal an einem Ausbruch über den mittelfristigen Widerstand bei 14.616 Punkten gescheitert zu sein. Der Unterschied zur vergangenen Woche sei, dass die Bären diesmal den Druck deutlich erhöhen würden. Seit dem Tageshoch vom Mittwoch sei der deutsche Leitindex fast um 600 Punkte (rund 4%) gefallen. Am heutigen Vormittag steuere der Kurs auf den psychologischen Bereich bei 14.000 Punkten zu. Durch die Umkehr dieser Woche stünden folgende Kursziele wieder im Fokus: Das Tief vom 10. Mai bei 13.272 Punkten und das Jahrestief bei 12.423 Punkten, das am 7. März erreicht worden sei. (10.06.2022/ac/a/m)