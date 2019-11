Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die drei großen US-Indices profitierten am Mittwoch von einigen starken Datenpunkten und bildeten den dritten Tag in Folge neue Allzeithochs aus, so die Experten von XTB.EUR/USD habe am Mittwoch unter Verkaufsdruck gestanden, nachdem einige US-Daten positiv überrascht hätten. Die BIP-Daten für das dritte Quartal seien von 1,9% auf 2,1% revidiert worden, während der Auftragseingang langlebiger Güter im Oktober um 0,6% angestiegen sei (Erwartung: -1,4%). Die Unterstützung an der 1,10er-Marke sei getestet, aber nicht unterschritten worden. Einerseits könnte der Markt bereits eine starke US-Wirtschaft eingepreist haben, andererseits dürfte die schwache PCE-Inflation aus den USA die Abwärtsbewegung gebremst haben - die Kerninflation sei im Oktober von 1,7% auf 1,6% im Jahresvergleich zurückgegangen. Die Inflationsdaten aus Deutschland (14:00 Uhr) könnten beim EUR/USD-Paar über Abpraller oder Einbruch entscheiden.Der DE30 habe in den letzten Handelstagen die Marke von 13.300 Punkten nicht überwinden können und werde am Donnerstag erneut zurückgeworfen. Die Rückgänge halten sich in Grenzen, die Bären scheinen aber weiterhin die Oberhand zu behalten, so die Experten von XTB. Wenn die Bullen nicht bald aktiv würden, wäre eine Annäherung an die untere Grenze des Konsolidierungsbereichs bei 13.160 Punkten möglich. Zum Zeitpunkt des Schreibens notiere der deutsche Leitindex bei 13.234 Punkten. (28.11.2019/ac/a/m)